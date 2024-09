Inter, salta l’affare prima della firma: problemi legali

Un colpo è saltato poco prima della firma per problemi legali. Una vicenda che ha portato il club a fare un passo indietro sull’accordo

Non solo Gudmundsson, un altro affare è saltato poco prima della firma per problemi legali. Come ormai ben sappiamo, l’islandese della Fiorentina è sotto processo per presunta violenza sessuale e questo ha portato l’Inter, nonostante il giocatore sia stato assolto in primo grado, a non affondare il colpo e quindi abbandonare definitivamente questa pista.

Ma c’è un’altra vicenda uscita in queste ultime ore e che ha portato a far saltare l’affare ad un passo dalla firma. I problemi legali hanno portato il club a non procedere assolutamente con la trattativa e aspettare di mettere fine a questa vicenda per poi magari fare un nuovo tentativo. Di certo è un qualcosa che ha tenuto banco per diverso tempo e il calciatore spera di poter chiudere il primo tempo la storia e dedicarsi al campo.

Calciomercato: salta l’affare, problemi legali

In questi ultimi anni i club stanno attuando delle strategie diverse quando si tratta di problemi legali. Da una parte c’è chi decide comunque di procedere con la trattativa (vedi Fiorentina) oppure lasciarlo in rosa, ma ci sono dirigenti che preferiscono alzare bandiera bianca per non rischiare di dover fare i conti con vicende extracalcistiche.

E tra i giocatori che in questi ultimi giorni stanno facendo i conti con vicende legali c’è Montiel, nel passato accostato anche all’Inter. Come riportato da AS, il giocatore ha saltato gli allenamenti del Siviglia per ritornare in Argentina per testimoniare a un processo che lo vede coinvolto in prima persona.

La vicenda ha stoppato il suo addio al club spagnolo. Stando alle indiscrezioni, infatti, il PSV Eindhoven aveva ormai chiuso per il campione del mondo, ma alla fine ha preferito fare un passo indietro proprio per i problemi legali. Ora l’esterno dovrà cercare di trovare spazio con Pimenta prima magari di pensare ad un addio a gennaio.

Se la questione legale sarà definitivamente conclusa, allora durante il calciomercato invernale molte squadre potrebbero fare un tentativo per prenderlo. Il Siviglia attende e, visto che attualmente l”argentino non rientra nei piani, spera di riuscire a cederlo per alleggerire il monte ingaggi e liberare anche uno slot.