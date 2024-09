Intreccio con altri due bomber: Lautaro Martinez può davvero lasciare l’Inter

Il capitano nerazzurro può dire addio all’Inter: si torna a parlare di Lautaro Martinez, l’intreccio di mercato è clamoroso

Nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2029, l’Inter rischia di tornare a tremare per Lautaro Martinez. I numeri del capitano, nell’ultimo anno, sono stati eccezionali. Ed è per questo che un top club in particolare ha tutta l’intenzione di farsi avanti con una grande offerta per la prossima estate.

Il legame tra Lautaro e l’Inter resta saldo, fortissimo. Le sirene di mercato per uno degli attaccanti più forti dell’ultimo decennio sono inevitabili e – come accaduto nel recente passato – destinate a moltiplicarsi nel corso del tempo. A 27 anni l’ex Racing è attualmente in piena corsa per la conquista del prossimo Pallone d’Oro, rappresentando la punta di diamante dei campioni d’Italia.

Scudetto e Champions League, la super sfida finita 0-0 all’Etihad Stadium ha chiarito il potenziale enorme del gruppo di Simone Inzaghi. Incredibilmente, però, quella attuale potrebbe finire per essere l’ultima stagione sulla sponda nerazzurra del Naviglio. Uno dei club più importanti d’Europa è pronto a chiamare Marotta.

Intrigo Lautaro: addio Inter, ci risiamo

Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, c’è un club in particolare che sembrerebbe disposto a fare follie nei prossimi tempi per mettere le mani sul cartellino di Lautaro Martinez. Si tratta del Barcellona che, già negli anni scorsi, aveva provato a portare il ‘Toro’ in Catalogna.

Adesso la storia può ripetersi, con Joan Laporta che vuole vestire l’argentino di blaugrana. Ci sarà, però, da accontentare le esose richieste di Marotta che per il capitano nerazzurro proverà a strappare una cifra ben superiore ai 100 milioni di euro.

Lautaro andrebbe a prendere il posto di Robert Lewandowski, tentato dalle ricche offerte da MLS ed Arabia Saudita. Se il polacco dovesse andar via – si parla di un indennizzo minimo per il polacco che resta in scadenza nel 2026 e ad agosto compirà 37 anni – allora Lautaro sarebbe l’opzione preferita ma anche la più costosa.

I vertici catalani stanno valutando anche altri profili, come Nico Williams e Jonathan David. Il nazionale canadese, in scadenza con il Lille la prossima estate, è nel mirino da tempo proprio della dirigenza di Viale della Liberazione. Si muoverà a zero e potrebbe diventare la priorità di Laporta come alternativa ‘economica’ a Lautaro: il ‘Toro’, però, continua a rimanere nei pensieri del presidente del Barcellona.