Pioli fa piangere il Milan: se lo porta in Arabia

L’ex tecnico rossonero pronto allo sgarbo al club di Via Aldo Rossi: ecco lo scippo, lo vuole con sé in Arabia Saudita

Sono ormai giorni che l’attenzione di tutti è rivolta al Derby della Madonnina. Ma al di là dell’epilogo della stracittadina, Inter e Milan vivono due situazioni assai diverse. Tanto in campo quanto in sede di calciomercato. E a sorpresa un grande protagonista potrebbe essere Stefano Pioli.

Recentemente l’allenatore emiliano ha chiuso i rapporti con il ‘Diavolo’ (aveva ancora un anno di contratto con il Milan) per accasarsi in Saudi Pro League. Dopo mesi di rumors e voci di mercato alla fine Pioli ha accettato la proposta dell’Al Nassr firmando un ricco contratto fino al 30 giugno 2027. Una situazione che oggi ha coinvolto l’ex allenatore rossonero ma che da tanto tempo sta spingendo molti campioni a trasferirsi nel calcio arabo. Una decisione di vita, economica in primis, che potrebbe finire per costare caro nuovamente al Milan.

Durante l’estate la dirigenza di Via Aldo Rossi si è data da fare, rivoluzionando la rosa consegnata poi a Paulo Fonseca. Un atto di fede, mal ripagato, nei confronti dell’erede di Pioli che non ha saputo sfruttare il talento di acquisti di spessore come Fofana, Pavlovic, Morata e Abraham, tra gli altri. A questo punto nel futuro della società rossonera potrebbe esserci una mazzata tremenda firmata proprio da Stefano Pioli. L’allenatore dell’ultimo Scudetto milanista potrebbe infatti in mente un incredibile scippo di mercato che rischierebbe di lasciare il popolo rossonero assolutamente interdetto.

Pioli prepara l’offerta: Milan scippato

Pioli e il Milan, un rapporto d’amore che negli ultimi mesi si è trasformato in altro. E adesso il tecnico di Parma può diventare il nemico numero uno della società di Gerry Cardinale. Pioli ha in mente un grandissimo colpo da affiancare a Cristiano Ronaldo durante il prossimo mercato estivo.

È Rafa Leao il sogno dell’ex allenatore del Milan, pronto ad approfittare di un rapporto evidentemente incrinato tra il talento lusitano ed i vertici rossoneri. Leao, già accostato alle uscite durante lo scorso mercato estivo, a luglio 2025 potrebbe finire per fare le valigie e tornare agli ordini di Pioli al quale non ha mai nascosto di dovere molto, ringraziandolo per la crescita degli ultimi anni. Il Milan, d’altro canto, proverà a fare muro ma davanti ad una proposta di almeno 100-120 milioni di euro – le disponibilità economiche dell’Al Nassr sono note a tutti – difficilmente potrà rifiutare.

Leao, quindi, si ritroverebbe a formare un tandem d’attacco eccezionale con Cristiano Ronaldo, ritrovando il pluri Pallone d’Oro in squadra dopo averlo affiancato per anni anche in Nazionale portoghese.