Attacco pesante dopo il derby: “È stato imbarazzante”

L’Inter esce sconfitta dal derby e il giorno dopo è quello delle critiche. Attacco pesante nei confronti di un giocatore nerazzurro

La prima sconfitta in campionato dell’Inter sta facendo molto discutere. La prestazione di Manchester era stata sicuramente molto positiva e lasciava ben sperare per la stracittadina. Ma nel derby i nerazzurri hanno fatto un grande passo indietro. Una serata complicata e molto simile in alcuni aspetti alla partita di Monza. Una bocciatura completa e la necessità di fare un cambio di passo per non incappare in altri risultati simili.

Naturalmente davanti a prestazioni simili non si è esenti da critiche. Un giocatore, in particolare, è finito nel mirino con la sua partita definita imbarazzante. Un attacco pesante che arriva subito dopo il derby e che conferma come per i nerazzurri è stata una serata completamente da dimenticare. Ora il tempo per recuperare c’è e la trasferta di Udine è destinata ad essere un crocevia importante anche in ottica futura.

Il turnover di Manchester doveva portare i frutti anche nel derby, ma così non è stato. Una serata davvero storta per i nerazzurri e una prestazione non al livello. Un piccolo campanello di allarme suona sicuramente ad Appiano Gentile, ma siamo comunque solo alla quinta giornata e il tempo di recuperare c’è.

Inter-Milan, bocciatura netta: “Imbarazzante”

Intanto, però, non mancano le critiche e tra i giocatori finiti nel mirino c’è anche Mkhitaryan, tra i peggio in campo nel derby. “È stato imbarazzante – il commento di Paolo Di Canio nel post derby – l’armeno aveva riposato e quindi non possiamo parlare assolutamente di stanchezza, ma di atteggiamento. Quando cade con Morata e lo guarda come a dire che questa cosa non si fa è davvero incredibile Non era la solita Inter. Possiamo dire che l’approccio è stato completamente sbagliato“. Una bocciatura netta, quindi, per l’ex attaccante al centrocampista nerazzurro, ma anche all’intera squadra.

In generale possiamo dire che è stata una prestazione assolutamente deludente e sottotono. Lo sa molto bene Simone Inzaghi che nel post partita si è assunto le colpe di quanto successo in campo. È un’Inter che, comunque, in questo inizio di stagione prosegue il suo cammino a corrente alternata. Manca la continuità avuta in passato e il tecnico nerazzurro spera di ritrovarla già contro l’Udinese tra meno di una settimana. Una partita che si preannuncia importante per non lasciare altri punti per strada.