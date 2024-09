Calciomercato Inter, svelata la priorità di Marotta e Inzaghi

Per la prossima estate le idee sono chiare: l’Inter è pronta ad un colpo da urlo, è tra le stelle della Serie A

Al di là degli affari di campo, l’Inter di Simone Inzaghi continua ad essere al centro di continue voci di mercato che potrebbero di fatto rivoluzionare la rosa nerazzurra in vista dell’estate 2025. Una squadra forte e completa che, però, può ancora essere migliorata.

Una delle situazioni più urgenti sulla quale mettere mano in sede di mercato, in casa Inter, resta la retroguardia. Il club nerazzurro deve infatti fare i conti con le possibili partenze di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi che il prossimo 30 giugno vedranno scadere il loro contratto.

Al momento non si parla con troppa convinzione di rinnovo, anche vista l’età dei due esperti difensori, e così si valutano altri profili per svecchiare la retroguardia e programmare un futuro ancora più roseo. Marotta e Inzaghi hanno le idee molto chiare: c’è un profilo su tutti che ha convinto l’Inter, pronto l’investimento per l’estate.

Inter, che affare: assalto a giugno

‘Sport.fr’ sottolinea quella che sarà la priorità della società nerazzurra in vista del prossimo anno. E, come anticipato, la criticità maggiore verrà registrata in difesa dove molto – soprattutto al centro – potrebbe cambiare in vista della stagione 2025/26.

Beppe Marotta non vuole sentire ragioni, il grande sogno di mercato dell’Inter per la prossima estate si chiama Giorgio Scalvini. Nonostante il grave infortunio che lo costringerà a rimanere ai box almeno fino a fine novembre, il difensore dell’Atalanta è considerato uno dei talenti italiani più luminosi e promettenti, già pronto per il grande salto al centro della difesa nerazzurra. Il recente approdo di Palacios è stato solo un antipasto, il pezzo forte dell’Inter del futuro sarà proprio Scalvini.

Cresciuto nelle giovanili del club bergamasco, a soli 20 anni l’esplosione in Serie A che nel corso dei mesi ha attirato diverse grandi società. L’anno scorso la Juve, ora però l’Inter sembrerebbe in netto vantaggio su tutti: Marotta vuole accontentare Simone Inzaghi ad ogni costo, arrivando ad affiancare ad un pilastro come Bastoni un altro talento italiano, per una squadra a tinte sempre più azzurre. Il classe 2003, nella stagione conclusa con il successo in Europa League, ha racimolato con la maglia dell’Atalanta 44 presenze tra campionato e coppe, con 2 reti e 3 assist vincenti.