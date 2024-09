Inter, piove sul bagnato: problema per Barella

Non solo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter ora deve fare i conti anche con la tegola Barella. Le condizioni del centrocampista

Si interrompe a sei la striscia di derby consecutivi vinti dall’Inter. Nella serata di ieri i nerazzurri sono incappati in una prestazione sottotono non riuscendo ad avere la meglio su un Milan dato da molti in crisi. Il gol di Pulisic dopo soli 10 minuti poteva rappresentare un campanello d’allarme, ma il pareggio di Dimarco aveva fatto ben sperare. Poi nella ripresa il crollo verticale e la rete di Gabbia nel finale ha regalato ai rossoneri il successo e confermato Fonseca sulla panchina del club meneghino.

Ma per l’Inter le brutte notizie non sono assolutamente finite qui. Nella ripresa Nicolò Barella ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore e si capirà meglio l’entità dell’infortunio. Un intoppo che non ci voleva considerato che sabato i nerazzurri avranno un ulteriore match impegnativo: sul campo dell’Udinese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Interlive (@interlive_it)

Inter: infortunio Barella, come sta

Ancora un possibile stop per Barella. Dopo quello forzato di una settimana per l’intervento al naso, il centrocampista si è fermato nella ripresa della sfida contro il Milan per un problema fisico. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore e si spera che non sia niente di grave.

Il giocatore ha lasciato il campo al 74′ per far posto a Zielinski e si è seduto in panchina con il ghiaccio alla coscia. Le prime informazioni parlano di un affaticamento. Una diagnosi che, se dovesse essere confermata, potrebbe vedere il recupero di Barella per la sfida contro l’Udinese.

In caso di un problema più grave, il rischio è quello di un rientro solamente dopo la sosta e quindi per la partita contro la Roma. Naturalmente al momento sono solo ipotesi e si attende il responso dei controlli medici per avere un quadro più chiaro.

Non sicuramente una buona notizia per Simone Inzaghi. Prima della sosta l’Inter ha in calendario tre partite importanti contro Udinese in trasferta e poi Stella Rossa e Torino in casa. Appuntamenti da non sbagliare se si vuole raddrizzare una stagione che, almeno in Serie A, non è iniziata come ci si aspettava. Nei prossimi giorni capiremo se il tecnico nerazzurro potrà contare anche sul supporto di Barella oppure il sardo lo rivedremo in campo contro la Roma.