Le allarmanti dichiarazioni di Inzaghi

Com’è possibile che una squadra come l’Inter arrivi svuotata a un derby? La gara di Manchester non può essere usata come scusante

Decisamente più allarmanti della prestazione del derby e di quelle di questo avvio di campionato, fatta eccezione per l’Atalanta, sono state le dichiarazioni di Simone Inzaghi. In particolare questa: “La sensazione è che eravamo un po’ vuoti di testa”.

Com’è possibile che una squadra come l’Inter arrivi svuotata a un derby? La gara di Manchester in Champions League non può essere usata come scusante. Era lecito aspettarsi un calo negli ultimi venti minuti, in virtù proprio della dispendiosa (sul piano atletico e psicologico) sfida all’Etihad, ma non un approccio così molle all’inizio dei due tempi, cioè quando l’Inter avrebbe dovuto azzannare il Milan.

Forse la squadra è scesa in campo credendo di aver vita facile, del resto è sembrato così anche contro Genoa, Lecce e Monza. Se sta venendo a mancare l’atteggiamento, la fame della scorsa stagione, Inzaghi – che è il primo responsabile – deve intervenire subito anche con scelte radicali, dando magari più spazio ad altri (vedi Zielinski, vedi Taremi), perché ci vuole poco a fare la fine del Napoli dell’anno scorso.