L’infortunio cambia il mercato: affare a gennaio e addio Inter

Un ko che non lascia spazio a dubbi, cambiano i piani: adesso l’addio all’Inter è quasi scontato, mazzata tremenda

Archiviata la sconfitta incassata dal Milan nel Derby della Madonnina, per i ragazzi di Simone Inzaghi è tempo di tornare a vincere e a convincere. Una serata tra le più attese dell’anno che si è chiusa in malo modo. Ora testa bassa e lavorare, in attesa di Udinese-Inter di scena sabato alle 15.

In casa nerazzurra si pensa anche al calciomercato, alle mosse che Marotta e Ausilio dovrannp necessariamente compiere tra gennaio e giugno per rinforzare una rosa che – sulla carta – è seconda a poche, in ambito europeo. A tal proposito però già in vista della riapertura ufficiale della sessione invernale qualcosa si sta muovendo e non arrivano buone notizie per Inzaghi.

Il tecnico piacentino rischia di vedersi ‘scippato’ senza alcun preavviso: le sirene che arrivano dalla Premier League possono portare ad un addio inatteso, così l’Inter rimarrà a mani vuote. Secondo quanto viene riportato da ‘Masfichajes.com’ il Chelsea sembrerebbe poter essere tra i club protagonisti del mese di gennaio, con un colpo in canna in particolare per le prime settimane del 2025.

Inter, che beffa: tentazione Premier League

L’infortunio di Reece James ha complicato i piani di Maresca che ha chiesto un nuovo terzino. Si è parlato a lungo di Jules Kounde, per il quale i ‘Blues’ parevano disposti a spendere addirittura 60 milioni di euro nel mese di gennaio. Ad ora, però, pare che le attenzioni si siano spostate altrove.

No a spese folli, a stagione in corso. Senza contare che il Barcellona difficilmente lo lascerà partire a cuor leggero. Ecco che l’alternativa porta il nome di Michael Kayode, gioiello della Fiorentina con cui da un po’ sta facendo benissimo.

In maglia viola il 20enne ha fino ad ora collezionato 3 presenze e 99′ agli ordini di Palladino, mostrando grande gamba sulla corsia destra della Fiorentina. Si è accorto anche il Chelsea delle qualità di Kayode nel mirino anche dell’Inter.

L’inserimento della dirigenza dei ‘Blues’, però, può complicare tutto. Davanti ad una grande offerta per il classe 2004, la Fiorentina potrebbe decidere di cedere Kayode già a gennaio chiudendo di fatto in anticipo ogni discorso con l’Inter. Una situazione alla quale Marotta spera di non dover assistere nelle prossime settimane.