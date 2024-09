“Fuori tutta la stagione”: annuncio pesantissimo su Frattesi

Il caso Frattesi continua a tenere banco in casa Inter. In queste ultime ore è arrivato un annuncio molto pesante sul centrocampista

È sempre Davide Frattesi a tenere banco in casa Inter. Il poco spazio trovato dal centrocampista nerazzurro in questa prima parte di stagione continua a far molto discutere. Non tutti condividono la scelta di Simone Inzaghi di non concedere al giocatore scuola Roma un minutaggio maggiore visto anche quanto fatto in Nazionale.

E nelle ultime ore è arrivato un annuncio pesantissimo proprio su Frattesi. Secondo un ex calciatore, senza la Nazionale il centrocampista starebbe fuori per tutta la stagione. Un rapporto che sembra proprio non decollare tra il giocatore romano e Simone Inzaghi. Nonostante questo, l’Inter lo continua a blindare e chiudere le porte a qualsiasi cessione. Una decisione davvero particolare e che non coincide perfettamente con l’idea del tecnico.

Per Frattesi si può parlare di stagione divisa in due: assoluto protagonista con la maglia dell’Italia e comprimario con quella dell’Inter. Le prestazioni fatte con la Nazionale non hanno ancora convinto Inzaghi a cambiare le gerarchie. Il tecnico sembra intenzionato ad andare per la sua strada e questa non comprende il centrocampista dall’inizio almeno quando i tre tenori (Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan ndr) stanno bene.

Caso Frattesi: “Senza Nazionale fuori per tutto l’anno”

Una scelta non condivisa da molti e tra questi c’è anche Roberto Pruzzo. L’ex attaccante della Roma sottolinea come “senza Nazionale Frattesi rischia di stare fuori per tutto l’anno. È una situazione sicuramente paradossale se si pensa alle prestazioni con l’Italia. Alla fine sono comunque scelte di Inzaghi che per il momento non stanno pagando. Non sempre giocare con gli stessi giocatori porta risultati positivo. Serve una mini svolta e vedremo se l’infortunio di Barella porterà il tecnico a dare spazio a Frattesi”.

Sulla carta la risposta al dubbio di Pruzzo è positiva. Simone Inzaghi ha sempre considerato Frattesi come vice Barella e quindi dovrebbe toccare al romano sostituire il sardo nelle prossime partite. Ma il condizionale in questi casi è d’obbligo. C’è un Zielinski, infatti, che ha fatto molto bene a Manchester e scalpita. A Udine non è da escludere che Inzaghi possa dare spazio a lui invece che all’ex Sassuolo. Una eventuale scelta che aprirebbe ancora una volta un caso e potrebbe portare il giocatore a valutare il suo futuro lontano dall’Inter.