Ribaltone Lautaro Martinez: adesso l’Inter apre alla cessione

Il capitano può lasciare l’Inter, adesso si apre all’ipotesi cessione: ecco chi vuole Lautaro Martinez a fine stagione

Il derby è alle spalle, un ko che fa male ma dal quale Simone Inzaghi e la sua Inter proveranno a risollevarsi già contro l’Udinese. Lo Scudetto è una priorità ma, intanto, le attenzioni della dirigenza nerazzurra non possono non essere rivolte al calciomercato.

Come spesso accade, Marotta proverà a muoversi in anticipo per riservare colpi da capogiro a parametro zero, durante i mesi estivi. Nel frattempo, però, occhio alle potenziali cessioni. Una di questa in particolare, il prossimo luglio, rischia di lasciare senza parole i tifosi dell’Inter.

Tornano a far paura le voci sul futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2029: nonostante ciò, l’idea di un addio del ‘Toro’ è tutt’altro che campata in aria.

Già nel recente passato si erano fatte strada indiscrezioni secondo cui il bomber sudamericano potesse effettivamente fare le valigie per approdare in un grande club europeo. Atletico Madrid e non solo: stavolta, però, la posizione dei vertici di Viale della Liberazione sembra essere cambiata. Dalla Spagna sono certi: l’Inter può davvero dire sì all’addio del proprio capitano.

Dalla Spagna: l’Inter pronta a trattare la cessione di Lautaro. Ci pensa il Barcellona

A riportare l’indiscrezione è ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come un club in particolare, già da diverse settimane, stia sondando il terreno per il numero 10 nerazzurro.

Laporta vorrebbe liberarsi di Robert Lewandowski la prossima estate. Il polacco è in scadenza nel 2026, ma ad agosto 2025 compirà 37 anni. Per lui, tra l’altro, si fanno sempre più intense le sirene che arrivano dalla Saudi Pro League.

A Barcellona stanno valutando diversi profili per l’eredità del polacco: Mudryk, Nico Williams – che non sono due prime punte… – ma soprattutto Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, per Laporta, sarebbe il perfetto sostituto di Lewandowski per questo parrebbe intenzionato ad imbastire una trattativa con la dirigenza nerazzurra.

Tutto rimandato a fine stagione, a bocce ferme, quando anche i risultati sportivi delle due società potrebbero incidere sulle scelte di mercato. Secondo quanto rivelato dal portale iberico, tuttavia, pare proprio che, stavolta, dalla Milano nerazzurra sia arrivata un’apertura. Davanti alla giusta offerta l’Inter potrebbe prendere in considerazione la cessione dell’attaccante argentino che, in questo primo scorcio di stagione sta faticando. E il gol manca da ben 12 partite, comprese le ultime della passata annata.