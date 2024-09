Inter, 50 milioni più l’ex milanista: offerta shock per Barella

Nicolò Barella lontano dall’Inter: arriva una proposta impossibile da rifiutare, nell’affare il cartellino dell’ex Milan

Il campo, tutto sommato al netto del ko del derby, ha lasciato segnali positivi in casa nerazzurra. Ma intanto, parallelamente, la dirigenza interista è pronta a fare i conti con una nuova possibilità in sede di calciomercato che riguarderebbe una delle sue stelle più luminose.

Non è un mistero che nel corso degli ultimi anni i gli estimatori di Nicolò Barella si siano moltiplicati in maniera copiosa. Il sardo è un pilastro inamovibile dell’Inter e della Nazionale azzurra, in grado di fornire prestazioni sempre molto al di sopra della sufficienza.

Giocate di alto livello, carisma in mezzo al campo: Barella è senza dubbio tra i pezzi pregiati dell’argenteria nerazzurra ed è per tale ragione che da tempo Marotta deve fare i conti con diversi club interessati al centrocampista dell’Inter.

A tal proposito in passato Carlo Ancelotti così come Jurgen Klopp hanno speso parole al miele per l’ex Cagliari, ammettendo più o meno il desiderio di poterlo allenare. Adesso una situazione analoga sta verificandosi ed il top club in questione è pronto ad un’offerta semplicemente pazzesca pure di convincere Barella a lasciare Milano e la Serie A.

Via Barella: proposta indecente dalla Premier League

670 milioni di euro in tre anni ed una squadra ancora tutt’altro che competitiva per vincere tutto. La situazione in casa Manchester United è assai spinosa come la posizione di Erik ten Hag, che a fine stagione potrebbe dire addio. Ennesima rivoluzione al centro della quale potrebbe esservi l’acquisto di Nicolò Barella.

Il pilastro dell’Inter sarebbe uno dei sogni di mercato dei ‘Red Devils’ che sperano di poter battere la concorrenza del Manchester City di Guardiola per l’estate 2025. Barella piace e pure parecchio, ma servirebbe un investimento di un certo calibro per convincere – in primis – Beppe Marotta.

A riferirlo è ‘Teamtalk’ che sostiene poi come il club inglese potrebbe soddisfare la richiesta di 75 milioni di euro – minima – fatta dall’Inter. Occhio alla proposta perché sul piatto potrebbe finire una cifra vicina ai 50 milioni di euro, più il cartellino dell’ex milanista Diogo Dalot. Il portoghese rappresenterebbe un’ottima possibilità in vista del possibile addio estivo di Dumfries.