Acerbi ‘cacciato’ dall’Inter: ma l’erede fa arrabbiare i tifosi

La trasferta di Udine ha mostrato un’importante fragilità difensiva. Tra i ‘bocciati’ Acerbi, ma il possibile erede non convince i tifosi

Nonostante la vittoria, la partita contro l’Udinese ha confermato una fragilità difensiva in casa Inter. Un problema che ormai va avanti da diverso tempo e a cui Inzaghi ancora non è riuscito a trovare una soluzione. Tra i giocatori sotto accusa c’è anche Francesco Acerbi.

Il centrale a Udine ha giocato complessivamente una buona partita, ma pure lui ha responsabilità sul gol di Lucca del definitivo 2-3. Un errore che lo ha portato nel mirino della critica e in molti si chiedono se rinnovare il contratto oppure no. L’accordo scade al termine della stagione e l’Inter si è preso del tempo per valutare le prestazioni e il suo stato fisico prima di decidere. Ma il possibile erede, almeno per il momento, non convince assolutamente i tifosi del club meneghino.

A Udine una prestazione complessivamente non buona dal punto di vista difensivo. La facilità con la quale i friulani sono arrivati davanti a Sommer preoccupa. Se a questo aggiungiamo le letture sbagliate sui due gol avversari, si può dire che c’è un problema a cui si deve porre rimedio nel minor tempo possibile.

🗣#Bergomi: “#Acerbi viene da un’estate difficile tra operazione e pubalgia. Ci sono letture non fatte bene…” pic.twitter.com/Plic5xXTme — Interlive (@interliveit) September 30, 2024

Inter: Acerbi nel mirino delle critiche, ma l’erede non convince

Tra i giocatori sotto accusa c’è Acerbi. Per Bergomi l’Inter deve fare delle riflessioni sul futuro del centrale. “È un giocatore che adoro – sottolinea l’ex difensore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – ma purtroppo gli anni passano per tutti. Inoltre, viene da un periodo non facile tra operazione e pubalgia. Ci sono letture non proprio fatte bene“. Una bocciatura netta nei confronti dell’ex Sassuolo almeno per questa partita. E dietro le sue parole anche un invito al club di valutare bene se continuare con lui come titolare.

Una riflessione che a Viale della Liberazione stanno facendo. Il contratto in scadenza nel 2025 porta il club a dover sciogliere le riserve in davvero poco tempo. L’ipotesi di un prolungamento non è da escludere, ma naturalmente si stanno valutando anche le alternative. Tra i giocatori nel mirino del club nerazzurro anche Bijol.

Se le prestazioni di #Acerbi contro Milan e Udinese le avesse fatte #DeVrij sarebbero partite interrogazioni parlamentari. Figli e figliastri — Matteo Palmisano (@M_Palmi98) September 30, 2024

Oggi ho letto un massacro totale di #Bisseck, ma ho rivisto gli highlights: 2 goal presi per colpa di #Acerbi.

Questo è quanto.#UdineseInter — Damiano⭐⭐ 𝕏 🐈‍⬛🇮🇹✝️📿 (@BorisJo_ker) September 28, 2024

Lo sloveno, però, non convince assolutamente i tifosi dell’Inter. Anche lui sabato è stato protagonista di una prestazione negativa e sui social molti supporters della squadra campione d’Italia hanno chiesto un cambio di obiettivo per rinforzare il reparto arretrato.