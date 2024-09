Firma con l’Al-Nassr di Pioli: 30 milioni e bye bye Inter

Stefano Pioli guarda in casa Inter per rinforzare il suo Al-Nassr. Con una offerta di 30 milioni i nerazzurri potrebbero vacillare

L’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina dell’Al-Nassr porterà il club arabo a guardare con molta attenzione al nostro campionato. Il tecnico parmense tra gennaio e la prossima estate cercherà di portare nella sua squadra elementi di spicco della Serie A e uno dei rinforzi potrebbe arrivare dall’Inter di Simone Inzaghi.

L’inizio di stagione da parte del giocatore non è stato dei più semplici e l’Al-Nassr starebbe ragionando sulla possibilità di sondare il terreno per valutare la possibilità di portare a termine l’operazione. Affare non sicuramente semplici per diversi motivi, ma con una proposta di 30 milioni di euro la situazione è destinata a cambiare e non escludiamo una apertura dei nerazzurri alla cessione del proprio giocatore.

In casa Inter non ci sono incedibili. I nerazzurri sono pronti a valutare le offerte per tutti i giocatori, ma naturalmente queste devono essere congrue al valore del tesserato. Per questo motivo davanti ad una proposta di 30 milioni di euro Marotta potrebbe aprire alla cessione del proprio calciatore.

Calciomercato Inter, ci prova l’Al-Nassr: i dettagli

L’inizio di stagione di Pavard è stato molto complicato. Il francese sta avendo diverse difficoltà e rischia di essere scavalcato nelle gerarchie da Bisseck. Senza una svolta in positivo, al termine di questa annata il centrale transalpino potrebbe lasciare i nerazzurri ed iniziare una nuova esperienza in Arabia.

I club sauditi ci avevano provato già nelle scorse settimane, ma le proposte non hanno mai fatto vacillare viale della Liberazione. Ora a giugno la situazione rischia di essere leggermente diversa e davanti a 30 milioni di euro, la cifra spesa per portarlo a Milano, Marotta potrebbe aprire. Il condizionale è d’obbligo visto che bisogna anche capire l’eventuale volontà del difensore di lasciare l’Europa.

Tra i club destinati a fiondarsi sul difensore ci sarebbe anche l’Al-Nassr. L’arrivo di Pioli porterà la squadra araba a guardare con attenzione al nostro campionato e sono molti i giocatori che potrebbero cedere alle sirene arabe. Vedremo se tra questi ci sarà anche Pavard oppure il difensore francese dirà no al trasferimento nel campionato saudita.

Da parte dell’Inter nessuna chiusura alla cessione del proprio giocatore e con una proposta di 30 milioni l’affare è destinato a concludersi in davvero poco tempo. Non ci resta che aspettare l’estate e capire come si svilupperà questa situazione.