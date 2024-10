Inzaghi replica a Capello: “Non devo farmi condizionare”

Le dichiarazioni di Inzaghi dopo la vittoria dell’Inter contro la Stella Rossa nel match valevole per la seconda giornata di Champions

“Arnautovic e Taremi meritavano questa occasione e l’hanno sfruttata”. Lo ha detto Simone Inzaghi dopo il 4-0 alla Stella Rossa. L’austriaco ha siglato il raddoppio a inizio secondo tempo, l’iraniano è stato il migliore in campo insieme a Mkhitaryan fornendo due assist e siglando, su rigore, il definitivo poker.

Inzaghi elogia i suoi: “I ragazzi sono stati bravi – le sue parole a ‘Sky Sport’ – abbiamo giocato una partita seria contro un avversario venuto qui per difendersi. È una vittoria che volevamo per dare seguito a Manchester, sono soddisfatto perché ho avuto le risposte che volevo”.

L’ampio turnover (criticato da Capello nello studio) ha avuto riscontri positivi: “Un allenatore deve fare delle scelte – ha sottolineato Inzaghi – A volte è il risultato dà ragione, altre no. Io non devo farmi condizionare da quello che si dice, sapevo che la Stella Rossa avrebbe fatto una partita di questo tipo e quindi ho scelto dei giocatori appropriati, vedi Zielinski che poteva esserci utile con il palleggio”.

Inter-Stella Rossa, Inzaghi: “Inchiesta Curva Nord? Abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto”

Le prestazioni di Arnautovic e Taremi sono molto confortanti per Inzaghi: “Quanti gol devono segnare le punte di scorta per una stagione trionfale? Non so dire un numero preciso, però devono fare in modo di aiutarci tanto. Arnautovic e Taremi hanno avuto dei problemini, ma sono dei giocatori che ho voluto qua e che la società mi ha portato volentieri”.

Inzaghi ha infine nuovamente dribblato l’argomento relativo all’inchiesta sulle curve di Inter e Milan: “Ne ha parlato Marotta nel pre-partita. Noi abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto, perché andava preparata la gara in due giorni scarsi. Ci siamo concentrati visto che avremmo affrontato una squadra che aveva fatto otto vittorie e un pareggio in campionato”.