Infortunio e allarme Lautaro: come stanno le cose

Apprensione in casa Inter per le condizioni di Lautaro Martinez. La smorfia del giocatore a Inzaghi ha rappresentato un piccolo allarme

L’Inter prosegue imbattuta il cammino in Champions League. La vittoria contro la Stella Rossa consente ai nerazzurri di salire a quota 4 punti e chiudere le prime due uscite in campo internazionale in modo assolutamente positivo. Ma ora l’attenzione si sposta al campionato. Sabato sera i nerazzurri scenderanno in campo contro il Torino, un nuovo esame importante per dimostrare di aver definitivamente superato il momento complicato.

In vista del match con i granata, però, c’è preoccupazione per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino al termine dei match di Champions League ha lanciato una smorfia allarmante al suo tecnico e Simone Inzaghi nel post partita ha parlato di un problema all’altezza della coscia. Le sue condizioni saranno valutate con calma nelle prossime ore, ma il giocatore dovrebbe comunque essere a disposizione sabato.

La smorfia di Lautaro ad Inzaghi aveva fatto preoccupare molto. Negli ultimi minuti, infatti, il capitano nerazzurro è sembrato molto sofferente all’altezza della coscia e inizialmente si pensava ad un ennesimo problema muscolare. Ma con il passare dei minuti l’allarme è rientrato e il giocatore dovrebbe essere regolarmente tra i convocati per la partita contro il Torino.

Inter, infortunio Lautaro: allarme già rientrato

Il dolore alla coscia era dovuto ad una botta presa nei minuti precedenti. Già nel passaggio in mixed zone il giocatore sembrava aver smaltito definitivamente il colpo e non sono attesi colpi di scena nelle prossime ore. Per Lautaro la presenza con il Torino non è assolutamente a rischio e Inzaghi è pronto a schierarlo da titolare con Thuram al suo fianco. Una partita che rappresenta una sorta di crocevia per l’Inter visto che con una vittoria si metterebbe definitivamente alle spalle un periodo non facile.

Per Lautaro la partita di sabato rappresenta anche l’occasione di aumentare la sua striscia positiva di gol. Contro la Stella Rossa è ritornato in rete a San Siro dopo diversi mesi. Ora l’obiettivo è quello di ripetersi con i granata per confermare di essere finalmente tornato e di aver superato il periodo molto difficile.

Naturalmente la speranza di Inzaghi è che possa continuare così per contare su un giocatore destinato a dare una mano molto importante sia in campionato che in Europa.