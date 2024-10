Inzaghi fa un’altra rivoluzione: l’11 dell’Inter contro il Torino

Proseguono le rivoluzioni di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dovrebbe ancora una volta cambiare formazione contro il Torino

Squadra che vince non si cambia, ma non per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro prosegue con la sua strategia di cambiare formazione ogni partita e, a meno di clamorose sorprese dell’ultima ora, sarà così anche contro il Torino. Domani sera non scenderà in campo l’undici che abbiamo visto contro la Stella Rossa. Ci sarà una nuova rivoluzione che ha come principale obiettivo quello di schierare dei giocatori pronti fisicamente e mentalmente.

Il Torino rappresenta un avversario molto ostico e, soprattutto, una squadra senza un impegno infrasettimanale. Questo nei 90 minuti potrebbe avere un peso importante e, quindi, Inzaghi pensa ad una nuova rivoluzione per portare a casa i tre punti e concludere nel migliore dei modi un ciclo sicuramente molto impegnativo.

🇫🇷#Pavard solo un difensore? Macché! 🔥L’heat-map ‘SofaScore’ di #InterStellaRossa dimostra come #Inzaghi sfrutti il francese più da esterno alto e anche un po’ da trequartista. Martedì ha occupato le stesse zone di campo di #Zielinski. pic.twitter.com/gofXsCMm0G — Interlive (@interliveit) October 4, 2024

Fino ad oggi l’unico che ha sempre giocato è stato Sommer. E sarà così anche contro il Torino. Ancora una panchina per Martinez, in attesa della sua prima chance da titolare con la maglia nerazzurra. Per il resto dobbiamo aspettarci una formazione ancora differente a partire dalla difesa.

Inter-Torino, la probabile formazione nerazzurra

Davanti a Sommer, infatti, ritroverà la maglia da titolare Acerbi. Dovrebbero esserci anche Pavard e Bastoni, con il primo insidiato da Bisseck, ormai da considerare un titolare. Nessun dubbio per quanto riguarda le fasce. Darmian è pronto a panchinare ancora una volta Dumfries e Dimarco pronto a far rifiatare Carlos Augusto.

A centrocampo Inzaghi si affiderà a Calhanoglu, che ha un feeling particolare con il Torino, Mikhitaryan e Frattesi, in vantaggio su Zielinski per sostituire l’infortunato Barella. In attacco è ormai deciso il ritorno della coppia formata da Lautaro e Thuram nonostante Taremi in Champions League abbia confermato di poter essere una valida alternativa ad entrambi.

Lo stesso si può dire anche per Arnautovic. L’austriaco contro la Stella Rossa ha dimostrato di poter dare una mano importante ai suoi compagni durante la stagione e per Inzaghi si tratta di una buona notizia. Il giocatore, comunque, rischia di restare fuori contro il Torino per un leggero problema fisico. È uscito, infatti, affaticato dalla partita di Champions League e le sue condizioni saranno valutate in modo definitivo nelle prossime ore.

Questa la probabile formazione dell’Inter contro il Torino:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Thuram.