Inter, c’è posto per solo uno dei due: un rinnovo e un addio

La dirigenza dell’Inter ad un bivio, stavolta è pronto un solo rinnovo: i nerazzurri sono pronti a dire addio all’altro big

Dal campo al calciomercato, il passo è breve. In casa Inter sono già segretamente in atto le strategie che cambieranno volto al gruppo di Simone Inzaghi da qui al 2025. A gennaio qualcosa di importante potrebbe muoversi in attacco ed il motivo è presto detto. Marko Arnautovic che Joaquin Correa potrebbero andar via in anticipo rispetto alla scadenza: la volontà era chiara, cedere entrambi per far spazio ad almeno un nuovo grande attaccante.

Un piano finito nel dimenticatoio molto presto vista la mancanza di offerte concrete arrivare in Viale della Liberazione. Sullo sfondo c’è sempre Domenico Berardi, attaccante rimasto a Sassuolo nonostante la retrocessione in Serie B dei neroverdi: semmai almeno uno dei due dovesse salutare nelle prime settimane del 2025, l’ala azzurra potrebbe essere riofferto anche se c’entra pressoché zero nel 3-5-2 di Inzaghi. Oltre al fatto che Oaktree non vede di buon occhio investimenti per calciatori trentenni e ultratrentenni.

Dall’attacco alla difesa, secondo quanto riportato da ‘Lefootenbref.com’, che riporta le indiscrezioni lanciate da ‘Tuttosport’, in casa Inter vi sarebbe già un duello interno per la prossima stagione. Due big di Simone Inzaghi, fedelissimi dell’allenatore nerazzurro, si stanno giocando un posto nella rosa della prossima stagione.

Ne resterà soltanto uno: Inter, ‘duello’ interno Acerbi-de Vrij

Si parla di difesa e di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza il 30 giugno 2025 con la società meneghina. Il club campione d’Italia in carica sembrerebbe intenzionato a portare avanti solo un rinnovo di contratto, lasciando all’altro centrale la possibilità di salutare la Milano nerazzurra a parametro zero al termine dell’attuale stagione.

Oaktree vuole ringiovanire la squadra e appare quindi improbabile che due difensori che avranno 37 e 33 anni nella prossima stagione possano continuare a vestire la maglia dell’Inter. Si parla di un colpo in entrata in estate, con Jaka Bijol (male nella sfida di sabato scorso) dell’Udinese che potrebbe rappresentare l’investimento giusto per la difesa.

Ma alla fine chi sarebbe il favorito per restare all’Inter? Al momento, analizzando anche le preferenze nel tempo mostrate dallo stesso Inzaghi, Acerbi parrebbe in pole position per il rinnovo contrattuale. Viene riferito, poi, come lo stesso de Vrij potrebbe autoescludersi dalla corsa al prolungamento, aprendo di sua spontanea volontà altre piste per il suo futuro lontano dall’Inter.