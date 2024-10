Rivoluzione Inter, se ne vanno in quattro e resta soltanto uno

Il calciomercato dell’Inter sta già per infiammarsi: le dichiarazioni delle scorse ore spiazzano i tifosi, ci sarà soltanto un rinnovo

Marotta ha saputo puntellare in maniera certosina un gruppo reduce dal meritato Scudetto. Simone Inzaghi è stato accontentato in ogni reparto: probabilmente il mercato dell’Inter riserverà sorprese in entrata nel mese di gennaio ma è chiaro che è per l’estate 2025 che sono attesi tanti cambiamenti.

La questione legata alle cessioni riguarderà soprattutto difesa e attacco, due reparti protagonisti nella passata stagione e che sono stati decisivi nella conquista della seconda stella. A tal proposito il capitolo riguardante gli addii nelle scorse ore si è arricchito di una rivelazione che potrebbe lasciare di stucco i tifosi nerazzurri. Sembrerebbe, infatti, che Marotta stia valutando ben quattro partenze nel mese di luglio.

Durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘, il giornalista Fabio Costantino ha rivelato quella che sembrerebbe essere la strategia delineata da Marotta in sede di mercato. Per quel che riguarda l’estate 2025 parrebbe attesa una vera e propria rivoluzione che riguarderà diversi big.

Inter, annuncio improvviso: “Rinnova solo lui”

Il punto è su Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Stefan de Vrij: tutti calciatori che, al momento, rischiano di lasciare a parametro zero i nerazzurri essendo in scadenza il 30 giugno 2025. Per Costantino, solo uno potrebbe continuare la sua carriera con addosso la maglia dell’Inter.

“Non è facile, il prossimo mercato sarà rivelatore per capire le ambizioni dell’Inter. Ci saranno da sostituire questi calciatori“. Il giornalista ha poi proseguito la sua disamina rivelando, a sua detta, come di questi cinque calciatori in scadenza solo uno effettivamente potrebbe proseguire l’avventura nella Milano nerazzurra. “La proprietà vuole degli assett che crescano e aumentino di valore. L’arrivo di Palacios rispetto a Hermoso ti fa capire dove è indirizzata l’Inter. Stefan de Vrij ha un’opzione per un altro anno e l’Inter potrebbe farla scattare”.

Costantino ha chiuso, così, il suo intervento spiegando: “Se non rinnovi Acerbi, cambiare due centrali in una difesa a tre è follia. Almeno uno devi tenerlo. È probabile che il contratto di Acerbi non venga rinnovato, lì servirà un investimento importante. Il titolare della nuova Inter”. L’ex Lazio, dunque, potrebbe rappresentare il futuro, magari per un’ultima stagione, dando tempo a Marotta di programmare la ricerca di un altro colpo al centro della difesa.