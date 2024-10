Thuram un mese dopo: esami in Nazionale, Inzaghi e l’Inter preoccupati

Dopo un mese, Marcus Thuram è tornato a fare il bomber, ma l’Inter ora vive con ansia i suoi impegni in Nazionale

Tre goal, due dei quali dopo aver subito una bruttissima entrata sulla caviglia, aver sentito dolore ed essersi tagliato. E ora cosa succede? Di mezzo c’è la sosta, che in ogni caso può essere un problema. Dopo un mese di digiuno, Thuram aveva ritrovato la via del goal confermandosi un elemento preziosissimo per i nerazzurri non solo in lavoro sporco, tocchi e movimenti, ma anche come finalizzatore.

Nel corso del tempo di Inter-Torino Marcus Thuram ha chiesto la sostituzione lasciando il proprio posto a Taremi. Non un buon segno. Lo ha spiegato bene Simone Inzaghi: un ragazzo che segna una tripletta che chiede il cambio non lascia spazio a molte sensazioni positive. Lo stesso attaccante francese è intervenuto all’argomento ammettendo di aver subito una brutta botta.

Ora si attenderà l’esito degli esami per avere maggiore chiarezza sull’entità del problema. La tripletta di ieri di Thuram ha di fatto interrotto un’astinenza lunga un mese. Gli ultimi goal, due nella stessa gara, risalivano al 30 agosto, contro l’Atalanta. Sembrava dunque che il francese fosse tornata a esprimersi al meglio. E proprio ora l’Inter deve affrontare ore di apprensione per la sua caviglia. Bisognerà fare subito degli esami (che potrebbe svolgere direttamente in Nazionale), come ha ammesso lo stesso attaccante in conferenza stampa. Inzaghi si è detto preoccupato.

Thuram torna al gaol dopo un mese ma rischia di fermarsi

Il francese, tanto criticato in patria, sta dimostrando con i fatti di essere diventato un grande giocatore, capace di soluzioni che appartengono ad attaccanti di razza. I primi due goal contro il Torino hanno ricordato gli stacchi di Zamorano (che ieri sera era al Meazza a guardare la partita). Il terzo goal, di rapina, è stato à la Icardi prime.

Marcus è già a quota 7 goal, più un assist, in 8 presenze ufficiali. Un vero bomber, molto sottovalutato a livello europeo. Forse perché in Champions e con la maglia della Francia incide poco?

Al momento la partenza di Thuram per gli impegni in Nazionale non è scontata. Inzaghi si è detto preoccupato, ma magari spera che il ragazzo possa essere in perfetta forma e partire per gli impegni con i Blues (sapendo che Deschamps lo utilizzerà poco).

Inter-Torino, il fallaccio di Maripan su Thuram

L’infortunio dovrebbe essere arrivato al 18′. Un episodio seguito da un intervento VAR dopo un brutto intervento di Maripan su Thuram. Il fallo ha comportato un rosso: sacrosanto. Il difensore del Toro è entrato con troppa durezza. Oltre al punto di contatto sopra la caviglia e i tacchetti esposti, a impressionare è stato proprio il balzo di Maripan, che tende la gamba già distanza notevole dal francese. Il granata sbaglia il tempo e manca il pallone. In questi casi si parla di vigoria eccessiva.

Come dicevamo, anche Marcus Thuram in conferenza stampa ha confermato il problema alla caviglia, patito nel contrasto che ha portato all’espulsione di Maripan: “La caviglia fa un po’ male. Ho preso una botta, ha girato un po’ e farò degli esami col dottore per capire“, ha detto il francese.

Poi Inzaghi ha spiegato meglio la situazione: “Thuram ha preso un colpo sul tendine. Era sul lettino con la borsa del ghiaccio. Era un po’ preoccupato. Sono un po’ preoccupato perché un giocatore che fa tre goal e mi chiede il cambio… credo sia normale che ora tutti siano un po’ preoccupati“.