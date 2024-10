Hanno trovato il suo sostituto: ora possono finalmente cederlo all’Inter

I tifosi dell’Inter esultano, il grande colpo può arrivare nel 2025: assist a sorpresa, già scelto il sostituto



Meno di tre mesi alla riapertura della sessione invernale di calciomercato ed in casa Inter il focus è proprio sulle prossime mosse che, tra entrate ed uscite, Beppe Marotta tenterà di mettere nero su bianco. Un’idea in particolare sembrerebbe viaggiare spedita verso la concretizzazione.

In attacco potrebbero arrivare novità per quel che concerne il destino di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, alla fine rimasti agli ordini di Simone Inzaghi. Lo stesso Inzaghi che attende un’alternativa importante a Lautaro, Thuram e Taremi.

Acerbi, de Vrij e Dumfries sono in scadenza il prossimo 30 giugno, anche se per il rinnovo dell’olandese fino a giugno 2028 manca ormai solo l’ufficialità. Al centro della retroguardia, dunque, almeno un grande colpo potrebbe arrivare nel 2025. E così Marotta potrebbe approfittare di un assist che sembrerebbe in procinto di arrivare direttamente dalla Premier League: occhi puntati a Londra.

Più vicino alla firma: Inter, colpaccio da Londra

Secondo quanto viene riferito da ‘Tbrfootball’, l’Arsenal starebbe infatti valutando alcune possibilità per rinforzare la difesa con l’arrivo dell’anno nuovo. Segnali che, alla fine, potrebbero favorire Marotta e l’Inter che da tempo hanno messo nel mirino un gioiello dei ‘Gunners’.

Si tratta di Jakub Kiwior, 24 anni, centrale polacco sotto contratto fino all’estate 2028. La firma estiva di Riccardo Calafiori ha enormemente ridotto lo spazio per l’ex Spezia che nel recente passato è stato accostato anche alla Juventus: Thiago Motta, d’altronde, lo conosce benissimo. L’Arsenal, oltre ad aver recuperato Timber sta già valutando quattro profili per rimpiazzare il nazionale polacco nel 2025. Una scelta che, a conti fatti, favorirebbe enormemente l’Inter: la firma di Kiwior, a sorpresa, potrebbe arrivare addirittura già nel mese di gennaio.

Zeze del Nantes, Mosquera del Valencia, Vitor Reis del Palmeiras e Miguel Gutierrez del Girona: sono questi i principali candidati a prendere il posto di Kiwior tra le file dei ‘Gunners’. Arteta è quindi in attesa di novità ma la scelta, su Kiwior, sembra essere già stata presa. Nonostante sia stato vicino a lasciare Londra nel mese di agosto, adesso la storia può concretizzarsi. E l’Inter, desiderosa di rinforzare e svecchiare la retroguardia, rimane in primissima fila.