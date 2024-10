Inter, altro che colpo a costo zero: vuole 10 milioni alla firma (e li vale)

I piani di Marotta si complicano, il colpo ‘a zero’ è costosissimo: Inter, 10 milioni alla firma

Vincere aiuta a vincere e così il convincente successo sul Torino riporta all’Inter tre punti importantissimi in ottica Scudetto. La difesa ha ancora una volta concesso tanto ma il reparto avanzato di Simone Inzaghi ha fatto faville: in particolare Marcus Thuram, autore di una prova magistrale.

Uno dei capitoli più delicati da affrontare nel 2025, per la dirigenza di Viale della Liberazione, sarà sicuramente quello legato all’attacco. Un reparto avanzato che ha riscoperto – semmai ve ne fosse ancora bisogno – Marcus Thuram, come stella più decisiva (e preziosa) dello scacchiere di Simone Inzaghi. A non rientrare più nei piani sono invece Joaquin Correa e Marko Arnautovic, due profili che salvo colpi di scena diranno addio al club la prossima estate.

Negli ultimi mesi in casa Inter proprio per quel che concerne l’attacco si è fatto largo un nome che, da solo, potrebbe fare impazzire di gioia i tifosi nerazzurri. Una pista destinata a diventare bollente da qui a fine stagione: di certo, però, nonostante sia svincolato l’attaccante non costerà poco alla dirigenza dei campioni d’Italia in carica.

Inter, ‘sacrificio’ giustificato: è un bomber da urlo

‘Elgoldigital.com’ sottolinea come il nome di Jonathan David sia vivo, vivissimo per il Barcellona. Il club di Laporta da tempo sta valutando un nuovo arrivo, a zero, per rinforzare un attacco che potrebbe vedere l’addio di Robert Lewandowski al termine dell’attuale stagione. Non una buona notizia, dunque, per l’Inter.

I nerazzurri, da mesi, hanno messo nel mirino il bomber canadese che chiuderà la sua avventura al Lille il 30 giugno 2025, dopo anni e numeri da capogiro sotto porta. Pare, però, che l’attaccante di Brooklyn e il suo agente chiedano un bonus da ben 10 milioni di euro alla firma. Molto, anzi moltissimo… Ma vedendo i numeri di David stagione dopo stagione e mettendo in conto l’approdo da svincolato, allora il sacrificio economico potrebbe decisamente valere la pena. Tanto per i catalani quanto per i nerazzurri.

L’Inter aspetta e spera, dalla Spagna parlano di una potenziale proposta blaugrana già durante il mercato invernale. Marotta e Ausilio dovranno giocarsi bene le sue carte per non perdere il treno che porta al colpo a parametro zero dalla Francia.