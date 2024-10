Inter, la proposta che non ti aspetti: scambio alla pari con Pavard

Benjamin Pavard via dall’Inter con lo scambio, ecco la proposta dal top club che fa tremare la società nerazzurra

Saranno mesi estivi bollenti quelli che riguarderanno l’Inter, al termine dell’attuale stagione. Beppe Marotta è consapevole che la rosa in mano a Simone Inzaghi è forte ma, allo stesso tempo, ritiene che vi siano i margini per alcuni cambiamenti atti a rinforzare il gruppo nerazzurro.

Si valuterà, evidentemente, più di una rivoluzione. In difesa occhio ad Acerbi e de Vrij che sono in scadenza il 30 giugno 2024. In questo momento sembra che l’ex Sassuolo sia il candidato principale per lasciare Milano mentre l’olandese ha ancora qualche flebile speranza di rinnovo, per un’ulteriore stagione. Attenzione poi a Benjamin Pavard, che a Milano si trova benissimo.

Dopo il grosso invesitmento che Marotta ha fatto nell’estate 2023 per portarlo lontano dal Bayern Monaco – 30 milioni di euro finite nelle casse del club tedesco – appena due stagioni dopo il polivamente difensore potrebbe finire per lasciare la Milano nerazzurra. Un’opportunità pazzesca che rischia di tramutarsi in uno scambio inatteso.

🇫🇷#Pavard solo un difensore? Macché! 🔥L’heat-map ‘SofaScore’ di #InterStellaRossa dimostra come #Inzaghi sfrutti il francese più da esterno alto e anche un po’ da trequartista. Martedì ha occupato le stesse zone di campo di #Zielinski. pic.twitter.com/gofXsCMm0G — Interlive (@interliveit) October 4, 2024

Pavard vola in Spagna: lo scambio è clamoroso

Pavard via dall’Inter? Difficile ma non impossibile. C’è un club in particolare, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, che sembrerebbe pronto a farsi avanti al termine dell’attuale stagione per strappare il francese ai nerazzurri. Parliamo del Barcellona di Flick.

Secondo il portale iberico la società di Laporta è fortemente interessata a Pavard, per la sua affidabilità difensiva, ma anche per la sua duttilità. Ecco perché durante l’estate 2025 la dirigenza catalana potrebbe tentare l’affondo.

L’Inter, d’altro canto, difficilmente dirà di sì alla partenza di uno dei suoi difensori su cui Inzaghi intende puntare forte per il futuro, a maggior ragione visti i dubbi su de Vrij e Acerbi. Occhio, però, perché non è affatto da escludere la possibilità che il Barcellona possa puntare ad uno scambio per annullare l’offerta cash. Pavard viene infatti valutato oltre 30 milioni di euro.

Sul piatto potrebbe finirci Andreas Christensen, difensore danese che l’Inter ha in passato valutato come possibile colpo per la difesa di Simone Inzaghi. Il 28enne, in scadenza nell’estate 2026, è al momento fermo per infortunio e rientrerà solo nel mese di gennaio. Ad ogni modo, non rientra tra le priorità di Flick: potrebbe essere lui la pedina da sacrificare per convincere Marotta a lasciar partire Pavard dopo appena due stagioni? Ci crediamo poco, anzi per nulla…