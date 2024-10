Colpo di Ausilio, 5 anni di contratto: “Ha preferito l’Inter a Messi”

Risvolto sull’operazione di mercato conclusa dall’Inter la scorsa estate, ha parlato il rappresentante legale dell’agenzia del giovane Romano: “È stato seguito anche dal Miami prima di fare una scelta”

L’immensità di Lionel Messi diffonde uno stato d’influenza senza precedenti anche sugli altri calciatori, oltre che sui milioni di tifosi sparsi attorno al mondo. Perché con lui in campo le partite assumono un valore differente, quasi a farle sembrare facili.

Ne ha dato ampia dimostrazione nella sua avventura al Barcellona di cui è ancora simbolo indiscusso, ma continua a registrare numeri anche in MLS con la maglia dell’Inter Miami. Una squadra riforgiata negli anni su immagine e somiglianza di una facciata blaugrana del passato, composta da Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suarez.

Non sembra neppure un caso che molti altri argentini come ‘La Pulga’ abbiano voluto sposare il progetto tecnico della società a tinte rosate negli Stati Uniti. Che sia stata la parola proprio del connazionale? Da Tomas Aviles a Nicolas Freire, passando per Marcelo Weigandt, Federico Redondo e Facundo Farias. Questi sono soltanto alcuni dei sudamericani provenienti dalla terra argentata, molti altri potrebbero seguire le medesime orme. Ma non Thiago Romano.

Thiago Romano ha scelto l’Inter nerazzurra all’Inter di Messi: “Ricevute molte richieste sul mercato”

Il giovanissimo centravanti argentino, cresciuto calcisticamente su suolo greco fra le file del Panathinaikos fino alla scorsa estate, avrebbe scelto altro per il proprio futuro.

Proprio nel bel mezzo della sessione estiva, infatti, il calciatore aveva ricevuto osservazioni speciali dal Miami nella speranza di poter far cosa gradita ed aggregarlo alla squadra in Florida, per far compagnia al resto degli argentini presenti. Eppure la chiamata strategica nel nome di Messi non ha sortito effetto. Ne ha parlato l’avvocato Pierluigi Pulice, rappresentante legale di Quan Sport Management, a ridosso dell’evento ‘Palermo Football Conference’ in svolgimento nell’omonimo capoluogo siculo.

“È stato seguito a lungo in Grecia e una volta maggiorenne, ha voluto liberarsi a zero dal precedente club. Questo lo ha reso appetibile da subito sul mercato, con tanto di offerta dall’Inter Miami di Messi. Ciononostante, ha preferito firmare con l’Inter (di Milano, ndr) per i prossimi cinque anni“, ha raccontato l’esponente. E infatti, proprio lo scorso agosto a mezzo di una nota ufficiale il club nerazzurro aveva annunciato l’arrivo a titolo definitivo del giovane esterno, oggi alla sua quarta apparizione nel campionato giovanile di Primavera 1 alle dipendenze di Andrea Zanchetta.