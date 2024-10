L’Inter punta Maldini: blitz Ausilio, idea che parte da lontano

Daniel Maldini potrebbe essere un nuovo obiettivo per il calciomercato dell’Inter: in realtà, si tratta di un’idea che parte da lontano

Le vie del calciomercato sono infinite e spesso portano a traiettorie inaspettate, che potrebbero portare a operazioni improvvise in grado di cambiare il destino di un club. La famiglia Maldini ha un rapporto quasi esclusivo con il Milan, praticamente da decenni, ma il club rossonero ha deciso di non puntare su Daniel, figlio d’arte che non ha subito mostrato tutte le sue qualità e che ha cercato di ripartire dalla provincia.

All’arrivo a Monza, le aspettative su di lui sono parecchie, anche perché sta conoscendo sempre meglio il massimo campionato italiano e nel frattempo si è strutturato fisicamente. In effetti, il suo inizio di stagione non è stato affatto negativo e ha mostrato miglioramenti tali da conquistare la Nazionale italiana, e anche Luciano Spalletti ha speso parole importanti per lui.

Nonostante abbia ancora solo 22 anni, il suo nome circola da qualche anno, ma il meglio dovrebbe ancora arrivare per il trequartista, che ben presto potrebbe essere pronto al salto in una big assoluta di Serie A. E l’Inter è in fila per il ragazzo, se si presentassero le giuste condizioni.

L’Inter pensa a Daniel Maldini: l’idea non parte da oggi

Nelle ultime ore, l’ipotesi di un clamoroso tradimento di Maldini con un trasferimento sta circolando parecchio. Su InterLive ve ne abbiamo parlato già alcune settimane fa, scandendo i possibili tempi e le condizioni dell’affare.

Il trasferimento potrebbe essere favorito dalle basi economiche: il cartellino non costa molto e anche per quanto riguarda l’ingaggio, la spesa non sarebbe per nulla eccessiva. Il blitz di Piero Ausilio per Monza-Roma per visionare alcuni dei talenti in campo potrebbe essere propedeutico alla trattativa tra i due club.

In più, i rapporti tra le società sono ottimi e hanno portato a diverse operazioni in passato, per cui il trasferimento potrebbe andare a buon fine. Certo, al momento Maldini resta totalmente concentrato sul campo e deve guadagnarsi sempre più stima da parte degli addetti ai lavori con la maglia del Monza e in Nazionale. Solo dopo vedremo se l’Inter deciderà di affondare il colpo per quella che il momento è solo una pazza idea, ma che intriga molto i tifosi nerazzurri e forse spaventa un po’ quelli rossoneri.