“Come Thuram”: colpo a zero, Marotta batte la Juve

Marotta pronto a chiudere una nuova operazione in stile Marcus Thuram. Colpo a zero a giugno e Juventus beffata in vista del traguardo

L’Inter sui colpi a zero ha sbagliato davvero poche volte. E la dimostrazione della lungimiranza di Marotta nel trovare i giocatori giusti per questa squadra è sicuramente Marcus Thuram. Il francese è arrivato da svincolato la scorsa estate e nel giro di davvero poco tempo è diventato inamovibile nell’undici di Simone Inzaghi.

Una operazione che Marotta potrebbe bissare anche il prossimo giugno. L’Inter insiste per avere un colpo a zero e si potrebbe piazzare un nuovo colpo alla Thuram. Per farlo il presidente nerazzurro ha già preso i contatti con l’entourage e l’obiettivo è quello di trovare nel giro di poco tempo un accordo di massima e anticipare la concorrenza. Un acquisto che alzerebbe la qualità della rosa a disposizione di Inzaghi.

🔥Secondo il ‘Corriere dello Sport’, durante la sosta di settembre un intermediario ha proposto a #Inzaghi di sostituire ten Hag sulla panchina del Manchester United. “No, grazie”, la risposto del tecnico dell’#Inter alla proposta indecente. #Calciomercato pic.twitter.com/Jqb4K7E7k2 — Interlive (@interliveit) October 9, 2024

Marotta è sempre stato molto attento ai colpi a parametro zero ed ora lo sta dimostrando anche all’Inter. Ora il presidente nerazzurro potrebbe ripetere una operazione molto simile a quella che ha portato Marcus Thuram alla corte di Inzaghi. I ragionamenti sono in corso e presto i contatti potrebbero entrare nel vivo.

“Un colpo alla Thuram”, Juventus beffata

“Noi veniamo dopo la Premier League per una questione economica – spiega l’agente e intermediario Fabrizio Ferrari alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale youtube di calciomercato.it – ma se fossi in David preferirei l’Italia. In passato è già accaduto con Thuram. Il francese ha preferito la Serie A ad altre destinazioni”.

“Il canadese è una punta atipica, che attacca in profondità – aggiunge Ferrari – Molto forte in area, meno di testa, ma è un profilo adatto per il nostro campionato. Perché non rinnova con il Lille? In Francia non si forzano alcune situazioni. I club non sono disposti a mettere sul piatto cifre impossibili per trattenere i calciatori”.

Per David, quindi, non ci sarà il rinnovo ed è pronta a scatenarsi una vera e propria asta. L’Inter ha già avviato i contatti con il suo entourage ed è pronta a proporre un contratto importante per battere la folta concorrenza, Juventus inclusa. “Devi per forza mettere sul piatto un progetto tecnico serio e valido – sottolinea ancora Ferrari – altrimenti firma con altri club. Per esempio Taremi è arrivato all’Inter che non doveva giocare, ma ora il suo spazio lo sta trovando”. E lo stesso succederebbe con David in caso di arrivo in nerazzurro.