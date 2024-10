Grave infortunio, stagione finita | Cambia il destino di Dumfries

Un gravissimo infortunio cambia il destino di Denzel Dumfries: stagione finita, arriva l’inattesa svolta di mercato

La sosta aiuterà Simone Inzaghi a preparare la squadra in vista del big match contro la Roma. Una partita importante per il cammino della sua Inter che, ora come ora, sogna tanto lo Scudetto quanto la conquista della Champions League.

Così come il calciomercato, le idee e le ambizioni di una dirigenza che negli anni ha mostrato enorme lungimiranza e programmazione. Ed i risultati, fino a questo momento, sono decisamente arrivati. Marotta dovrà nelle prossime settimane fare i conti con una situazione complicata per quel concerne il capitolo rinnovo.

Praticamente concluso (nuova scadenza giugno 2028) quello di Denzel Dumfries, con l’olandese che continua però a rimanere dietro nelle gerarchie di Inzaghi. Nei giorni scorsi un evento che, inevitabilmente, finirà per stravolgere il destino dell’ex PSV. A questo punto il futuro dell’olandese potrebbe cambiare di nuovo.

"È vero che potrà continuare a usufruire dei benefici del decreto crescita, ma con il rinnovo l'Inter si impegna comunque molto sul piano economico per un calciatore che da due anni è una riserva e il cui rendimento è spesso non all'altezza"

Infortunio tremendo, ecco Dumfries: cambia la strategia

‘Fichajes.net’ ha parlato di una situazione delicatissima che riguarda il Real Madrid ed il recente infortunio di Daniel Carvajal. Una batosta pesantissima per le ‘Merengues’ e per il calciatore che, a 32 anni, dovrà attendere la prossima stagione per ritornare in campo visto il grave triplo infortunio subito contro il Villarreal. La rottura dei legamenti crociato anteriore, del collaterale esterno e del tendine polpliteo.

Il portale iberico parla dunque dell’esigenza della dirigenza madridista di cercare un degno sostituto, con un elenco di tre nomi. Il primo è quello di Trent Alexander-Arnold che potrebbe muoversi nel mese di gennaio, visto anche il contratto col Liverpool in scadenza a fine stagione. Oltre a Juanlu Sanchez, tuttavia, Ancelotti accoglierebbe di buon grado pure Denzel Dumfries.

Se il Madrid affondasse il colpo, Dumfries potrebbe dire addio all’Inter addirittura nelle prime settimane del 2025. Sarebbe molto difficile dire di no ai ‘Blancos’, a maggior ragione con il posto da titolare praticamente garantito viste le difficoltà del Real in quella zona del campo. Il 28enne di Rotterdam, fino a questo momento, è stato impiegato meno del previsto. 7 apparizioni, 1 gol e appena 266′ in campo.