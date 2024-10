L’Inter prende il pacchetto completo: doppio colpo dall’Empoli

Ne arrivano due dall’Empoli, l’Inter si scatena e lascia di stucco i suoi tifosi: ecco il piano di Marotta per l’estate

Il 3-2 sul Torino mantiene l’Inter tra le grandi favorite nella lotta per lo Scudetto e adesso, in attesa di scendere in campo tra poco più di dieci giorni nella super sfida contro la Roma, il focus torna a spostarsi sul calciomercato. In estate molte novità attenderanno la rosa di Simone Inzaghi.

Al di là delle voci sul possibile addio di Simone Inzaghi, in casa nerazzurra stanno avanzando le ipotesi di mercato con una doppia intrigante idea che potrebbe svilupparsi direttamente in Serie A. Non è un mistero che l’Empoli di D’Aversa sia una delle più gradite sorprese in questa stagione di Serie A. I toscani restano tra le migliori difese del campionato, nonostante il recente ko contro la Lazio.

E proprio in casa Empoli che Marotta starebbe programmando una doppia operazione per rinforzare l’Inter con due talenti assoluti, in vista della prossima stagione.

Addio Empoli, doppio colpo nerazzurro: Inzaghi esulta

Via alla linea verde. È questa l’idea che la dirigenza di Viale della Liberazone sta portando avanti, guardando con enorme interesse a due assoluti gioielli che stanno facendo faville con la maglia dell’Empoli. L’opera di ringiovanimento voluta da Oaktree è pronto a partire.

Il primo passo si chiama Jacopo Fazzini, talentuoso trequartista classe 2003 che nel corso degli ultimi mesi ha attirato su di sé l’attenzione di diverse grandi società. Piace tantissimo a Marotta che potrebbe trattare il suo acquisto durante la prossima sessione di mercato.

Non è affatto da escludere che, come spesso è già accaduto, il presidente dell’Inter possa muoversi con largo anticipo sulla concorrenza per bloccare il 21enne di Massa e accoglierlo al termine dell’attuale stagione. Fazzini, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, ha segnato 2 gol in 5 presenze tra Coppa Italia e Serie A.

Ma Fazzini difficilmente sarà il solo ad avvicinarsi ad Appiano Gentile, visto che tra le priorità di Marotta vi è anche quello di riaccogliere Sebastiano Esposito. Il bomber nerazzurro sta facendo benissimo agli ordini di D’Aversa e l’Empoli starebbe pensando di riscattarlo a fine campionato.

Marotta vorrebbe convincere i dirigenti toscani a rinunciare ad Esposito che per l’Inter, l’anno prossimo, sarebbe prezioso non solo in campo ma anche in ottica liste. Per Esposito un gol ogni 177′, 8 presenze e 3 reti complessive.