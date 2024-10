Il caso ultras arriva in Senato, la senatrice Malpezzi: “Allontaniamoli” | INTERLIVE

Il caso ultras continua a dominare l’attenzione mediatica in casa Inter: anche in Senato sono arrivate parole forti sull’inchiesta

I club di Serie A sono piuttosto fermi per via della pausa per le nazionali, ma il caso ultras che ha investito il Milan e soprattutto l’Inter fa ancora parlare parecchio. Alla presentazione del libro ‘Inter seconda stella’ di Fabrizio Biasin in Senato, di cui vi abbiamo riferito anche le parole di Ignazio La Russa, il discorso è inevitabilmente uscito, non prima di qualche pensiero sentito sul percorso dei nerazzurri verso lo scudetto.

Nel suo intervento, la senatrice del Pd Simona Flavia Malpezzi ha scandito il percorso che ha portato alla vittoria: “Penso che la strada verso la seconda stella sia nata a Istanbul. È vero che noi abbiamo sofferto, ma meno di chi là non c’era, perché si è creato un clima di fratellanza e di vicinanza alla squadra che aveva giocato molto bene, che ha reso quella notte triste anche una notte forte per tutti noi interisti. È da lì che poi è partito tutto”.

Poi si è espressa in termini piuttosto forti anche sul caso ultras: “Io penso che il ‘noi’ sia la squadra con i tifosi e con la dirigenza. Il fatto di sentirsi tutti parte e il fatto che non esistano gli individualismi, e ciò facilita anche noi tifosi a sentirci tutti parte quando siamo in 75mila allo stadio. E vorrei dire, bene che non ci conformiamo con quelli che sono stati arrestati, la minoranza di un tifo che invece ha dimostrato di essere un tifo bello e sano. Quello è un’altra cosa e noi lo dobbiamo dire con forza, nel rispetto di tutti quei tifosi che portano i loro figli allo stadio”.

E ha concluso: “Io sono una mamma interista che porta le sue figlie interiste: volevo che loro si sentissero parte di quel ‘noi’ pulito. Non è un momento semplice per i tifosi, quindi allontaniamo chi non è un vero tifoso e valorizziamo, invece, chi pensa che lo stadio possa essere anche un luogo dove far crescere i propri figli nel tifo e nel rispetto degli altri”.

Caso ultras, Sisler si unisce al grido di Malpezzi: “Ci sono anche ragazzi perbene”

L’ultimo intervento di giornata è stato quello di Sandro Sisler, senatore di Fratelli d’Italia e grande tifoso dell’Inter, che non ha fatto mancare il suo pensiero sull’inchiesta relativa il tifo organizzato e il suo giro d’affari.

“Non si possono certamente annullare 74mila tifosi interisti che seguono tutte le partite in casa e trasferta con amore e passione per una piccola parte – ha detto -. Vorrei spendere anche qualche parola per gli ultras: ci sono ultras che sono ragazzi perbene, che dedicano la loro vita a fare questo. Ecco, non dobbiamo accomunare la parte sana del tifo con delinquenti e mafiosi“, ha concluso ricevendo gli applausi della sala.