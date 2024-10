Addio Inzaghi all’Inter, ora c’è la data: che rivelazione

Simone Inzaghi, indiscrezione clamorosa sul suo futuro: l’addio all’Inter è dietro l’angolo, ecco la data

Si avvicina giorno dopo giorno il ritorno in campo dell’Inter. Dopo la sosta dovrà affrontare la Roma per un big match d’alta quota. Scudetto e Champions League restano le priorità dei nerazzurri che quest’anno, al netto di qualche gol di troppo incassato, hanno dimostrato di poterser puntare a tutti i massimi traguardi.

Lo sa benissimo Pep Guardiola che ha sempre avuto parole al miele per Simone Inzaghi, capace di bloccare il Manchester City nell’ultimo incontro di Champions nel quale l’Inter ha rischiato seriamente di espugnare l’Etihad Stadium. Ecco, proprio quello legato a Inzaghi è un tema caldo che da qui ai prossimi mesi andrà sicuramente sviluppandosi.

Il tecnico di Piacenza lo scorso luglio ha firmato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. La voglia di proseguire alla guida della squadra nerazzurra, reduce dalla conquista della seconda stella e che Inzaghi ha plasmato a sua immagine somiglianza in questi tre anni, è sempre tanta.

Col passare delle settimane, però, si fanno strada voci che vorrebbero l’allenatore avvicinarsi all’addio ai colori nerazzurri, al termine dell’attuale stagione. Un quadriennio più che positivo per la sua Inter, che quest’anno rimane tra le grandi favorite per ripetersi, soprattutto in Serie A.

“Contatti avviati”: Inzaghi, la rivelazione è clamorosa

Inzaghi via dall’Inter, una possibilità concreta. Ne abbiamo parlato in diverse occasioni e nei giorni scorsi i media inglesi hanno effettivamente confermato il fortissimo interesse di un top club di Premier League, sulle tracce di Simone Inzaghi. Si tratta del Manchester United.

I ‘Red Devils’, scontenti dal lavoro portato avanti da Erik ten Hag, sognano l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. Le ultime indiscrezioni rivelano come i contatti tra le parti siano già stati avviati e risalgono all’ultima sosta di settembre, nella quale un intermediario avrebbe avanzato una “proposta indecente” al tecnico dei campioni d’Italia da parte di una delle società più ricche della Premier League.

Inzaghi avrebbe però declinato la proposta: al momento nella sua testa c’è solo l’Inter. Un legame profondo tra l’allenatore e la sua squadra, un gruppo al quale si sente particolarmente vicino e che ha plasmato nel corso degli anni. Dunque è tutto fermo allo scorso settembre, Inzaghi vede solo l’Inter nel suo futuro. E chissà che a questo punto, al termine dell’attuale stagione, non possano arrivare nuovi colpi di scena.