Nulla da fare per l’Inter, se ne va al PSG: prezzo fissato

Brutte notizie per il mercato dell’Inter, il futuro del big sarà al PSG: scippo clamoroso, c’è già la cifra per la firma

È sempre il calciomercato il tema caldo in casa Inter. E così, tra qualche mese, una doccia fredda potrebbe travolgere il popolo nerazzurro, il PSG è pronto a sconvolgere i piani della dirigenza di Viale della Liberazione. Il big è il grande sogno per l’estate 2025.

Sulla strada dell’Inter, in ottica mercato, torna a presentarsi il PSG. Il club di Al-Khelaifi nel corso degli anni ha sempre fallito la rincorsa alla Champions League e, stagione dopo stagione, si candida ad assoluta protagonista del calcio mondiale. Un colpo dopo l’altro ma i risultati non sono arrivati. A questo punto l’ultima idea dei francesi per accontentare le richieste di Luis Enrique potrebbe lasciare di stucco la tifoseria nerazzurra.

Un colpo da urlo, inevitabile, che rischia di sconvolgere il mondo Inter: la cifra è già stata stabilita. Come un fulmine a ciel sereno il PSG potrebbe finire per arricchire il suo attacco con uno dei bomber più forti e prolifici del panorama europeo, che sta facendo impazzire di gioia i tifosi nerazzurri e ha trascinato l’Inter alla conquista della seconda stella.

Thuram al Psg: scippo tremendo all’Inter

Si parla di Marcus Thuram. La punta francese è arrivata un anno fa a parametro zero dopo l’esperienza con il Borussia Monchengladbach e in maglia nerazzurra ha stupito tutti. Gol dopo gol, tanto lavoro per la squadra. Un centravanti moderno, letale sotto porta e sempre a disposizione dei compagni: i numeri, poi, parlano chiaro.

Nella stagione d’esordio in Serie A il figlio di Lilian si è fermato a 15 gol, con 14 assist complessivi in 46 apparizioni. Quest’anno Thuram sembra voler fare ancora meglio, è già a quota 7 reti con 3 assist in appena 8 presenze con la squadra di Inzaghi. La dirigenza del PSG sembra a questo punto essersi convinta: sarà il nazionale francese l’attaccante su cui investire gran parte del budget estivo.

La cifra è quella dettata dalla clausola di Thuram che nel suo contratto in scadenza il 30 giugno 2028 con l’Inter ha un’opzione per essere acquistato senza dover trattare con la società di Oaktree. Per 85 milioni di euro, Thuram diventerebbe il nuovo bomber del PSG. Una cifra importante che rappresenterebbe soprattutto una plusvalenza davvero notevole ma che lascerebbe certamente l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri.

Thuram è uno dei migliori centravanti al mondo e, mai come quest’anno, sta dimostrando di riuscire a incidere addirittura più di capitano Lautaro. Sarebbe una doccia fredda insopportabile per il popolo interista.