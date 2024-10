Dal Liverpool all’Inter, il colpo è già fatto: tutti i retroscena

Un incredibile retroscena riguarda Inter e Liverpool: la rivelazione del big è pazzesca, intreccio di mercato a dir poco clamoroso

Un ottobre davvero impegnativo attende l’Inter campione d’Italia in carica che molto presto dovrà vedersela con Roma, Young Boys, Juventus e Empoli. I nerazzurri sono però già attivi in ottica calciomercato: la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando su due fronti in particolare.

Difesa e attacco, reparti che per diversi motivi necessitano ancora di essere puntellati. A tal proposito Beppe Marotta ha già diverse idee in mano. Nel frattempo è tornato a parlare uno dei grandi acquisti della scorsa sessione di calciomercato che, a sorpresa, ha tirato in ballo il Liverpool ed un sorprendente retroscena di mercato.

Nelle ultime ore è balzata al centro dell’attenzione un’intervista che ha visto protagonista un big di Simone Inzaghi, in cui è stata fatta una rivelazione a dir poco pazzesca.

“Vicino al Liverpool”: l’annuncio gela i tifosi dell’Inter

Ai microfoni del canale ‘FootTruck’ il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato della scelta di vestire la maglia nerazzurra e di altre ipotesi che, prima della firma con la società meneghina, hanno riguardato l’ex mezzala del Napoli. Una riguarda il Liverpool.

Estate 2016, il nazionale polacco era ancora legato all’Udinese ma i ‘Reds’ parevano fare sul serio per portarlo in Premier League. Un trasferimento che non è mai avvenuto anche se Zielinski ha raccontato un retroscena che riguarda l’allora manager del Liverpool Jurgen Klopp.

“Hanno mandato un jet privato a prendermi, ero scioccato visto che non lo avevo mai preso. Klopp ci ha invitato a casa sua dicendomi che ero un mix tra Fabregas e Gundogan. Io in quel momento non capivo nulla”. Il ricordo del polacco prosegue: “Casa sua era un palazzo, aveva tutto. La conversazione andò bene, gli scattai una foto mentre era alla porta e ci salutava”. Zielinski ha poi specificato i dettagli della trattativa che, dopo qualche tempo, saltò in via ufficiale.

“Offrirvano 18,5 milioni, l’Udinese voleva qualcosa in più. Zielinski ha parlato poi come anche altre big inglesi si siano fatte avanti per lui. Bruno Fernandes lo voleva al Manchester United: “Anche l’Arsenal mi voleva, se non fossi andato all’Arsenal sarei passato ai ‘Gunners'”.

Ma il racconto riguardando la lunga chiacchierata con Klopp resta certamente un momento indimenticabile per il centrocampista nerazzurro, arrivato la scorsa estate dopo la scadenza contrattuale con il Napoli di De Laurentiis.