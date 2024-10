È il crack della Premier League, Marotta vuole portarlo all’Inter

Un affare da sogno che Marotta è intenzionato a portare a termine: il presidente dell’Inter vuole il prodigio della Premier

Dopo la sosta, l’Inter di Simone Inzaghi dovrà affrontare quattro match importantissimi per capire fin dove la squadra nerazzurra potrà arrivare quest’anno. Roma, Young Boys, Juventus ed Empoli per chiudere un ottobre di fuoco e tracciare la prima linea dell’annata nerazzurra.

Nel frattempo la dirigenza di Viale della Liberazione non rimane con le mani in mano e sta già progettando le prossime mosse in sede di mercato. In difesa potrebbe arrivare un nuovo centrale, al netto delle partenze possibili ma non certe di Acerbi e de Vrij a parametro zero. Per l’attacco si punta a David a zero.

A centrocampo, in particolar modo, il presidente dell’Inter Beppe Marotta starebbe coltivando un’idea davvero intrigante che potrebbe portare alla corte di Simone Inzaghi un gioiello dall’enorme talento. Il grandissimo colpo è dietro l’angolo, occhi in Premier League, dove una delle stelle del campionato inglese sta facendo faville e potrebbe essere la sorpresa dell’estate nerazzurra.

Inter, colpaccio dalla Premier: arriva l’annuncio

Il giornalista turco Ekrem Konur ha fatto una rivelazione su quello che potrebbe essere il prossimo sogno di mercato dell’Inter. Il nome è quello di Jacob Ramsey, stella dell’Aston Villa e sorpresa della Premier League.

Il nazionale inglese, classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile del club di Birmingham e in questa stagione sta mostrando tutto il suo talento. Al punto tale che Inter e altri club importanti sarebbero ora sulle sue tracce, pronti a farsi avanti durante la sessione estiva di calciomercato.

Konur ha specificato i dettagli dell’indiscrezione che riguardano il trequartista 23enne. “Inter, Arsenal, Tottenham e Newcastle sono interessati al centrocampista 23enne dell’Aston Villa Jacob Ramsey”.

“Le straordinarie prestazioni di Ramsey all’Aston Villa hanno attirato l’attenzione dei migliori club di Premier League“. Il giornalista parla di un concreto interesse dei nerazzurri che – al pari delle big inglesi – sembrerebbero intenzionati ad andare all’assalto del gioiello il cui contratto con l’Aston Villa scadrà il 30 giugno 2027.

Ramsey fino a questo momento ha accumulato 10 presenze con la maglia dell’Aston Villa, tra campionato e coppe in 527′ complessivi, con 1 gol ed 1 assist vincente all’attivo.