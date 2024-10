Inzaghi ha già preso una decisione: l’Inter lo cederà a gennaio

Clamoroso colpo di scena, l’inter è pronto a metterlo sul mercato: l’addio ai nerazzurri si consumerà nel mese di gennaio

Meno di una settimana a Roma-Inter e Simone Inzaghi, al netto degli impegni dei suoi con le rispettive nazionali, spera di riuscire a mantenere alta la concentrazione. Un big match, quello dell’Olimpico, considerato come l’ennesimo banco di prova dal mister piacentino.

Il pensiero dei vertici nerazzurri adesso è però tutto rivolto al calciomercato, a maggior ragione vista la pausa che ha portato sulle prossime ipotesi – tra entrate ed uscite – l’attenzione per quel che riguarda il mese di gennaio.

Al di là di possibili ribaltoni in attacco, il cruccio principale era e rimarrà legato alla retroguardia. Una difesa che non sta lavorando in maniera eccellente rispetto all’annata dello Scudetto, arrivando ad incassare un pò troppe reti. Si cambierà – e tanto – a giugno: a dire addio, con ogni probabilità, dovrebbero essere Francesco Acerbi e Stefano de Vrij, anche se uno dei due potrebbe alla fine rinnovare.

Non è finita qui perché pare proprio che qualcosa di importante possa muoversi già nelle prime settimane del 2025 con una cessione inattesa ma che, a questo punto, appare inevitabile. Lo stesso Simone Inzaghi pare convinto dal salutare il gioiello nel mese di gennaio: una soluzione che potrebbe aprire il club di Oaktree ad almeno un grande colpo in entrata. Ecco cosa sta per accadere.

Inter, è già addio: possibile cessione a gennaio di Palacios

A 21 anni Tomas Palacios ha lasciato il calcio argentino per tuffarsi in un’impegnativa ma ambiziosa avventura con addosso la maglia dell’Inter. Il giovane centrale è parso subito entusiasta della grande occasione che il club di Viale della Liberazione gli ha concesso: ora come ora, però, dopo due mesi di impegni in campionato, il giocatore non può che essere deluso. Palacios, fuori dalle liste Uefa, non è mai stato preso in considerazione da Simone Inzaghi che non lo vede evidentemente pronto per giocare ad alti livelli.

Non una bocciatura ma l’idea di mandarlo via in prestito, magari in un club ‘amico’ in Serie A, per permettergli di giocare con continuità e prendere confidenza con il calcio italiano. A maggior ragione con il ritorno a disposizione di Inzaghi di Buchanan che ha superato l’infortunio alla tibia col rientro che dovrebbe avvenire per la sfida contro la Roma di domenica sera.