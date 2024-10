Inter, blitz e addio Italia: raggiunge Immobile in Turchia

Clamoroso colpo di scena in sede di calciomercato, possibile approdo dell’attaccante al Besiktas di Immobile

Tra campo e mercato la stagione dell’Inter prende forma. Dopo il meritato Scudetto conquistato una manciata di mesi fa, il gruppo allenato da Simone Inzaghi deve fare i conti con una concorrenza spietata per il prossimo tricolore. Napoli e non solo: ci aspetta un campionato tiratissimo, fino alla fine.

In sede di mercato estivo la dirigenza nerazzurra ha già fatto tanto, fornendo a Inzaghi i puntelli necessari a rendere quasi imbattibile un gruppo già fortissimo. Tra le seconde linee è arrivato Mehdi Taremi, primo ricambio di lusso concesso in attacco al tecnico piacentino. Per gli obiettivi futuri, però, qualcosa potrebbe andare storto. Almeno per uno in particolare.

A proposito di attacco, da un po’ è tornato ad essere accostato ai nerazzurri il nome di Domenico Berardi, desideroso di lasciare il Sassuolo a gennaio dopo aver recuperare appieno dal grave infortunio Il suo futuro potrebbe però essere nel campionato turco.

Altro che Inter, Berardi può finire al Besiktas

I media turchi, infatti, insistono nel rilanciare il nome del 30enne di Cariati per l’attacco del Besiktas. Il club bianconero parrebbe convinto di puntare sull’attaccante italiano per completare un attacco, nel quale ben figurerebbe al fianco di Ciro Immobile.

Proprio Immobile potrebbe essere il primissimo ‘sponsor’ per vedere Berardi in Turchia, pronto a lasciare la Serie B e l’Italia per una prima esperienza all’estero. Il Besiktas potrebbe chiudere l’operazione per poco meno di 10 milioni di euro.