Il Milan gela l’Inter: sorpasso e colpo ad un passo

Inter, il colpo di scena è servito: ora il Milan può bruciare sul tempo Marotta e portare in rossonero il big per l’attacco

In casa nerazzurra è tutto pronto per una seconda metà di ottobre di fuoco. Il ritorno in campo dei campioni d’Italia in carica coinciderà con il big match contro la Roma, una sfida – quella dell’Olimpico – che metterà a dura prova l’Inter di Inzaghi. In tal senso, poi, Young Boys, Juventus ed Empoli chiuderanno il mese.

Un poker di impegni fondamentali per capire le ambizioni dell’Inter, anche in ottica Scudetto. Dopo aver dominato nella passata stagione e aver meritatamente conquistato la seconda stella, il gruppo di Simone Inzaghi ha mostrato qualche fragilità di troppo soprattutto in difesa.

In vista dell’anno prossimo, soprattutto verso l’estate 2025, l’Inter guarda con grande interesse a diversi profili. In tal senso, molto presto, potrebbe riaprirsi l’ennesimo duello di mercato con i cugini rossoneri. Marotta porterà ad Appiano Gentile almeno un nuovo centrale: i motivi sono già noti.

Acerbi e de Vrij sono in scadenza e difficilmente rimarranno entrambi rinnovando il contratto in scadenza a giugno, Palacios non ha minimamente convinto Inzaghi (deve ancora esordire con la maglia dell’Inter) ed il solo Bastoni non può più bastare a Inzaghi.

Allo stesso modo altro nodo spinoso è quello che riguarda l’attacco, un reparto che ha accolto recentemente Taremi ma che presto dirà addio – verosimilmente a zero, nel mese di giugno – ad Arnautovic e Correa.

Inter, beffa servita: va a zero al Milan

C’è un nome in particolare che il Milan sembrerebbe poter davvero strappare all’Inter durante il prossimo calciomercato estivo ed è quello del bomber del Lille, in scadenza il 30 giugno 2025, Jonathan David. La punta canadese sta per scatenare un clamoroso derby di mercato.

In passato la dirigenza di Via Aldo Rossi ha guardato da vicino le prestazioni del 24enne di Brooklyn che, sotto porta, è tra i più prolifici d’Europa. Al momento David ha segnato 8 gol e firmato 2 assist in 13 presenze: numeri che da mesi hanno convinto Marotta a farsi avanti, a zero, in vista dell’estate 2025. Adesso, però, il Milan sarebbe ritornato con prepotenza sul bomber del Lille che verosimilmente andrebbe a rimpiazzare Tammy Abraham nella prossima stagione.

L’inglese non ha convinto, è andato a segno in una sola situazione su calcio di rigore ed il suo riscatto è fissato a ben 25 milioni di euro. Ecco perché David, a zero, può essere la soluzione giusta per l’attacco del ‘Diavolo’. Con buona pace dell’Inter e di Simone Inzaghi.