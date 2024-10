Non è Tah il colpo in difesa: l’Inter chiude a 15 milioni

Il centrale tedesco in scadenza col Bayer Leverkusen piace ma i costi di gestione sono ancora troppo alti, pende invece la posizione di Bijol dell’Udinese rientrato a pieno regime dopo l’infortunio della scorsa stagione

A pochissime ore dal termine dell’esordio dell’Inter in campionato contro il Genoa, era sorta la necessità di portare in squadra almeno un altro difensore centrale di ruolo che potesse rinforzare un reparto oggetto di grande discussione.

Lo aveva riportato lo stesso Alessandro Bastoni, dato il fatto che in rosa risultasse essere l’unico mancino ad occupare regolarmente il tassello di braccetto sinistro della linea a tre a meno di qualche intervento sporadico in adattamento di Carlos Augusto. Così la società ha ascoltato anche le indicazioni di Simone Inzaghi per pizzicare dal mercato Tomas Palacios e tamponare, almeno per il momento, una condizione che ha portato molti gol al passivo in campionato fino a questo momento.

Il problema non è comunque del tutto risolto, anzi da qui ai prossimi mesi ci sarà da valutare con attenzione il ruolo dei due centralissimi Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2025. Stando alle parole dell’agente Federico Pastorello, se le condizioni dovessero permetterlo entrambi sarebbero felici di restare ancora in nerazzurro per portare avanti il progetto di Inzaghi.

Ma è pur vero che l’opera di svecchiamento promosso dalla società converge su profili più giovani, come nel caso di Jonathan Tah in scadenza con il Bayer Leverkusen proprio la prossima estate. Quest’ultimo piace ed è seguito costantemente dal comparto di osservatori nerazzurri in Germania, sebbene i costi di gestione della trattativa con la sua entourage potrebbero rivelarsi proibitivi. Senza contare l’enorme mole di concorrenza estera in coda.

Bijol dall’Udinese a costi ridotti, torna l’opzione Inter: è già adatto al tridente difensivo

Per questo motivo, se dovesse esser scartata in toto l’opzione a parametro zero Tah, l’Inter potrebbe orientarsi nuovamente sul centrale sloveno Jaka Bijol in forze all’Udinese.

Il centrale e capitano dei friulani è pezzo inamovibile dello scacchiere di Kosta Runjaic con sette presenze su sette all’attivo in campionato, reduce dall’infortunio che lo scorso anno lo aveva tenuto fuori per buona parte della stagione saltando quindici impegni ufficiali. Ciononostante, la società friulana sarebbe disposta a scendere a patti con l’Inter a costi contenuti, intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che la società di Viale della Liberazione sarebbe disposta a spendere di buon grado per un calciatore già tatticamente adatto a comporre il terzetto difensivo davanti a Yann Sommer.