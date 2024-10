Inter costretta a cedere Bastoni per fare cassa: prezzo e destinazione shock

Alessandro Bastoni via dall’Inter, lo scenario spaventa i tifosi nerazzurri: scenario pazzesco per la prossima estate

Dopo aver collezionato 6 punti nelle ultime tre giornate, l’Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla trasferta contro la Roma. Un Olimpico che proverà a spingere gli uomini di Juric, in un big match importantissimo tanto per i giallorossi quanto per i campioni d’Italia in carica.

Nel frattempo, come spesso accade, ad attirare l’attenzione è il calciomercato. C’è un nome in particolare che, con sorpresa della tifoseria nerazzurra, potrebbe fare le valigie salutando Milano e la Serie A. Non è un mistero che già da qualche anno Alessandro Bastoni sia uno dei punti cardine dell’Inter. L’ex centrale di Atalanta e Parma ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, arrivando ad una crescita che lo ha attestato tra i migliori difensori del panorama mondiale.

Conseguenze dell’enorme crescita del 25enne di Casalmaggiore gli interessi fortissimi di diversi top club europei che nel prossimo futuro potrebbero far tremare l’Inter. Nel recente passato ci ha pensato Pep Guardiola, grande estimatore del centrale italiano, a portarlo (senza successo, però) al Manchester City.

🗣Tullio Tinti: “#Bastoni è un campione. Può vincere anche a livello europeo perché l’#Inter è una squadra molto competitiva”. pic.twitter.com/RHOSFwrrYV — Interlive (@interliveit) October 14, 2024

Sorpresa Bastoni: addio e destinazione stellare

Un desiderio rimasto intatto quello dell’allenatore dei ‘Citizens’ che, a questo punto, rischia addirittura di rimanere beffato. Perché c’è un’altra incredibile opzione che sta prendendo corpo col passare delle settimane e che potrebbe effettivamente tramutarsi in realtà, al termine dell’attuale stagione.

Stando a indiscrezioni dalla Spagna il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che già in estate ci aveva provato concretamente, sembrerebbe pronto a tornare alla carica per il pilastro della Nazionale azzurra. Leny Yoro alla fine ha firmato, per 62 milioni di euro, con il Manchester United: così Florentino Perez ha spostato le proprie attenzioni su Bastoni.

Un discorso, visto anche l’infortunio di Alaba, che sembrerebbe potersi riaprire tra una manciata di mesi. Sembrava tutto fatto l’estate scorsa, secondo il portale iberico: poi l’Inter ha richiesto ben 80 milioni per il cartellino della sua stella.

Una cifra che il Real, disposto ad offrire non più di 40 milioni, non avrebbe mai sborsato. Ma Ancelotti vuole tornare a parlarne e a fine campionato, a bocce ferme, l’operazione potrebbe decollare. L’Inter potrebbe puntare a fare cassa, visto che ora come ora la valutazione di Bastoni non è cambiata: si parla di almeno 70 milioni di euro anche se i ‘Blancos’ puntano a spendere molto meno.