Tradimento Arnautovic, a gennaio passa alla rivale

Marko Arnautovic ha già le valigie in mano: addio Inter e tradimento a inizio 2025, la punta è pronta a firmare con la rivale

Al di là dell’ormai imminente big match contro la Roma, in casa Inter il tema caldo non può che essere il calciomercato. Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione invernale ma intanto si fa caldissima la pista che vedrebbe Marko Arnautovic alleggerire il monte ingaggi e lasciare la Milano nerazzurra proprio nel mese di gennaio.

Dal campo al mercato il passo è breve ed in casa nerazzurra quasi tutto, in quanto a ragionamenti e strategie, riguarderà l’attacco. Un attacco che dopo aver accolto a parametro zero Mehdi Taremi di certo riserverà sorprese in entrata, durante l’estate 2025.

Il sogno nemmeno troppo nascosto si chiama Jonathan David anche se per far spazio al nazionale canadese, in scadenza con il Lille al termine della stagione, servirà almeno un’uscita. A tal proposito come anticipato il nome di Marko Arnautovic potrebbe essere una parte della soluzione al problema: l’austriaco, reduce da una stagione abbastanza deludente, già lo scorso agosto è finito sulla lista dei cedibili di Simone Inzaghi.

Insieme a Correa, infatti, la punta ex Bologna finirà per vedere scadere il suo contratto il 30 giugno 2025: in casa nerazzurra non c’è mai stata l’intenzione di valutare un eventuale rinnovo. A questo punto, però, Arnautovic potrebbe fare le valigie molto prima e già nel mese di gennaio il suo addio rischia di fare parecchio rumore. Il motivo? Una grande rivale dei nerazzurri è pronta ad accoglierlo nelle prime settimane dell’anno nuovo.

Inter, tradimento servito: Arnautovic resta in Serie A

Si è parlato di Turchia, di Saudi Pro League e di un blando interesse della Fiorentina prima che il club di Commisso decidesse di puntare su Moise Kean. Poi la permanenza, ‘forzata’, in maglia nerazzurra. Via da Milano ma non dalla Serie A, campionato nel quale ha brillato soprattutto con la maglia del Bologna. Il classe ’89 piace infatti alla Roma, potrebbe accasarsi nella Capitale nel mese di gennaio, magari in cambio di un conguaglio simbolico a sei mesi dalla scadenza.

Marotta e Inzaghi, in tal senso, potrebbero non opporsi: i piani per l’attacco dell’Inter sono altri e non prevedono la presenza Arnautovic. Ad ogni modo, però, ritrovarsi l’austriaco come avversario in una delle big e grandi rivali dei nerazzurri, non farà di certo piacere ai tifosi.

I giallorossi sono alla ricerca di un degno vice Dobvyk e per caratteristiche fisiche e tecniche il profilo di Arnautovic potrebbe rappresentare la scelta ideale.