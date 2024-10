Assalto milionario a Thuram: l’Inter si cautela beffando la Juve

Clamoroso intreccio di mercato, parte tutto dall’addio di Thuram all’Inter: Marotta è pronto a beffare la Juventus

Non è un mistero che, sin dal suo arrivo nella Milano nerazzurra, Marcus Thuram abbia rappresentato una delle sorprese più gradevoli del mondo Inter. Una scommessa vincente che a zero, poco più di un anno fa, ha visto il figlio d’arte sbocciare definitivamente, trascinando la squadra di Inzaghi verso lo Scudetto.

Una seconda stella meritata, con Thuram che ha marchiato a fuoco il suo nome nella storia nerazzurra: 15 gol e 14 assist in 46 apparizioni complessive, tra campionato e coppe. L’ex Borussia Monchengladbach è diventato indispensabile per Simone Inzaghi che a questo punto non riesce proprio più a fare a meno del centravanti, implacabile sotto porta ma bravissimo anche a lavorare per i compagni di squadra. A questo punto il mondo intero si è accorto delle qualità del figlio di Lilian e diversi top club stanno pensando a lui per la stagione 2025/26.

Uno scenario, quello dell’addio di Marcus, che spaventa decisamente i tifosi dell’Inter che anche più di Inzaghi non si separerebbero mai dal bomber, già a quota 7 reti in 8 gare disputate. Ma, come spesso accade con i colpi a parametro zero, la possibilità di lasciar partire la stella francese porterebbe alla società di Oaktree una plusvalenza pazzesca.

D’altronde per una eventuale cessione l’Inter si appellerebbe certamente alla clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel contratto del numero 9. Da qui l’intreccio pazzesco che a distanza coinvolge pure la Juventus.

Addio Thuram, rinforzo da urlo: Juve distrutta

Nella ricerca del sostituto, infatti, Marotta punterebbe su un nome che da Torino hanno cerchiato in rosso da molto tempo. Il PSG sembrerebbe il club principalmente candidato ad acquistare Thuram la prossima estate. La società di Al-Khelaifi potrebbe essere disposta, senza alcun problema, a pagare la clausola e a portare la punta alla corte di Luis Enrique.

A questo punto, però, chi lo rimpiazzerà ad Appiano Gentile? Il nome giusto può essere quello di Lois Openda, centravanti classe 2000 arrivato al Lipsia la scorsa estate. Sotto contratto fino al 30 giugno 2028, Openda sta dimostrando le sue grandi qualità. Dopo aver segnato addirittura 28 reti complessive – con 7 assist – in 45 presenze, quest’anno ha già raggiunto quota 5 in 9 partite. La Juve lo tiene d’occhio da molto, sin dai tempi del Lens ma stavolta Giuntoli rischierebbe di rimanere a mani vuote.

Una situazione che porterebbe sulla sponda nerazzurra del Naviglio uno degli attaccanti più apprezzati e prolifici d’Europa, la cui valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Un investimento che la Juve, da mesi, sta pensando di fare in attacco con o senza Vlahovic. Stavolta, però, a vincere potrebbe essere Marotta: il sorpasso è dietro l’angolo.