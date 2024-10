Lo vuole il Real Madrid, ora l’Inter trema davvero

Inter, adesso i tifosi cominciano ad avere paura: piomba il Real Madrid, affare da urlo per la prossima estate

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le voci che si susseguono riguardano, tra le grandi del calcio europeo, anche l’Inter. Simone Inzaghi potrebbe, suo malgrado, ritrovarsi senza la sua stella: il Real Madrid sarebbe pronto a farsi avanti.

Nei prossimi mesi potrebbe svilupparsi una situazione che riguarda una delle stelle della rosa nerazzurra. Sembra infatti che una società in particolare, il Real Madrid appunto, sia pronta a fare sul serio per garantire a Carlo Ancelotti un grande rinforzo davanti. Un affare da capogiro che prenderebbe corpo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

D’altro canto i cambiamenti in casa nerazzurra, in vista della stagione 2025/26, non saranno affatto pochi soprattutto per quel che concerne le entrate. Dalla difesa, che vivrà una vera e propria rivoluzione fino all’attacco che registrerà due addii – Correa ed Arnautovic – per fare spazio ad un grande colpo.

Dall’Inter al Real: lo vuole Ancelotti

Non è una novità che la società di Florentino Perez guardi con interesse alle stelle della Serie A: è già successo più volte in passato. A fare le spese delle strategie delle ‘Merengues’ stavolta però potrebbe essere proprio l’Inter campione d’Italia.

Perché la dirigenza del Real Madrid ha messo nel mirino Marcus Thuram, trascinatore dei nerazzurri verso l’ultimo Scudetto e da poco più di un anno perno insostituibile nell’attacco di Simone Inzaghi.

Arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Borussia Monchengladbach, nel contratto firmato da Thuram con la società di Oaktree è presente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che permetterebbe ai club interessati di strappare senza troppi problemi il figlio di Lilian ai nerazzurri. Uno scenario che, in vista della riapertura del mercato estivo, può tramutarsi rapidamente in realtà.

Nella sua prima annata con la casacca nerazzurra il nazionale francese ha accumulato 46 presenze con 15 reti e ben 14 assist, numeri che hanno permesso all’Inter di laurearsi senza grossi ostacoli campione d’Italia. E quella da poco cominciata, con già 7 gol in 8 apparizioni, può essere l’ultima stagione del figlio d’arte a Milano.