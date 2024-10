Thuram apre al Paris Saint-Germain: cash o scambio con l’Inter

Il futuro di Marcus Thuram lontano dalla Milano nerazzurra: possibile scambio con il PSG all’orizzonte, addio Inter

Sono stati mesi di grandi soddisfazioni quelli che Marcus Thuram ha vissuto con addosso la maglia dell’Inter. Una stagione da incorniciare quella dell’esordio del bomber francese, vero trascinatore dei nerazzurri nell’annata della seconda stella. Adesso, però, rischia di arrivare una novità pazzesca riguardo al suo futuro.

7 gol in 8 presenze, una splendida tripletta al Torino che ha segnato ancora una volta il grande momento di forma del figlio di Lilian. In breve tempo l’ex attaccante del Borussia Monchengladbach si è imposto come uno dei bomber più prolifici a livello europeo, tant’è che a lui – prima che l’Inter chiudesse il suo approdo a zero ad Appiano Gentile – aveva pensato pure il Milan.

Una scommessa calcolata minuziosamente da Beppe Marotta che adesso si ritrova un gioiello di inestimabile valore, il cui stipendio percepito all’Inter è di ‘appena’ 6 milioni di euro. Ma le ombre sul suo possibile addio ai nerazzurri tornano a farsi minacciose, soprattutto in visto dell’estate 2025 quando il solito valzer degli attaccanti riguarderà grandissimi club sparsi per l’Europa.

Tra questi in primissima fila potrebbe esservi il PSG che, orfano di Mbappè, non ha qualitativamente parlando rimpiazzato ancora degnamente l’attuale punta del Real Madrid. Ed ecco che Marcus rischia di diventare l’obiettivo principale di Luis Enrique, con l’ex Ct della Spagna che sarebbe ben lieto di accoglierlo sotto la Tour Eiffel.

Thuram-PSG, idea clamorosa: scambio e cash

Thuram al PSG è un’idea che potrebbe prendere quota nei prossimi mesi: non è un mistero che anche il Real Madrid ed altri top club abbiano iniziato a seguire con enorme interesse il numero 9 di Inzaghi. Ma il club di Al-Khelaifi potrebbe avere un’arma in più per convincere l’Inter: lo scambio sarebbe clamoroso.

A riferire l’indiscrezione è ‘Calciomercato.it‘, che sottolinea come la prossima estate la dirigenza francese dovrebbe farsi avanti con un’offerta ufficiale per il cartellino del nativo di Parma. Viene inoltre aggiunto come Thuram abbia aperto alla possibilità di vestire la maglia del PSG durante l’estate, pur non avendo intenzione di forzare la mano con il club di Oaktree. Al di là della possibilità di tesserare a zero Jonathan David, l’Inter punterebbe a incassare oltre 80 milioni.

D’altro canto il PSG potrebbe proporre uno scambio con una parte cash ed il cartellino di Kolo Muani, punta francese che nonostante l’infortunio di Goncalo Ramos non sta trovando troppo spazio agli ordini di Luis Enrique. Il classe ’98, che ha una valutazione intorno ai 40-50 milioni di euro, ha appena 366′ accumulati in campo, in 9 presenze (spesso e volentieri a gara in corso) con soli 2 gol messi a referto.