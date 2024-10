Inzaghi pronto a tradire l’Inter: accetta un’offerta dopo due colloqui

Simone Inzaghi via dall’Inter, il tradimento è servito: l’allenatore è davvero pronto ad accettare una super offerta

Il successo sulla Roma rilancia l’Inter in orbita, in una lotta Scudetto che vede quattro squadre appaiate in appena 5 punti. I nerazzurri ringraziano Lautaro Martinez che, dopo un lungo digiuno, è tornato al gol. Una meravigliosa notizia per Simone Inzaghi.

La mano del tecnico piacentino si vede ogni domenica di più. Dopo la trionfale cavalcata che ha portato la seconda stella nella Milano nerazzurra, Inzaghi è concentrato sui prossimi impegni che tra campionato e Champions diranno molto delle ambizioni della sua Inter.

Dal Derby d’Italia contro la Juve di scena a San Siro domenica prossima, fino al doppio impegno di inizio novembre a distanza ravvicinata: Arsenal prima e lo scontro Scudetto col Napoli poi. Al netto dei tanti infortuni che stanno affollando l’infermeria – l’ultimo è quello di Calhanoglu – ciò che sta monopolizzando l’attenzione è proprio il futuro dell’allenatore dell’Inter.

Un futuro che, per Simone Inzaghi, potrebbe essere lontano dall’Inter e dalla Serie A. Lo scorso luglio è arrivata la fumata bianca per il rinnovo fino al 30 giugno 2026, a 6,5 milioni netti a stagione. Cifre più che meritate per l’allenatore che tuttavia, dalla prossima estate, potrebbe guadagnare molto di più. All’orizzonte una proposta indecente che, segretamente, Inzaghi avrebbe già accettato.

Inzaghi verso il Manchester United?

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Simone Inzaghi avrebbe già dato il suo via libera ad allenare il Manchester United nella stagione 2025/26. I dettagli dell’operazione che prenderà definitivamente corpo nelle prossime settimane sono pazzeschi.

Inzaghi avrebbe detto sì al Manchester United, dopo un paio di colloqui avvenuti in videoconferenza con il board della società inglese. I contatti confermati, a tal proposito, sarebbero già due. La proposta parlerebbe di un budget quasi illimitato per rinforzare la rosa dei ‘Red Devils’ durante il prossimo calciomercato estivo, oltre ad un triennale danaroso riservato al 48enne emiliano.

Un’ipotesi davvero clamorosa che, in effetti, è già ventilata da diverse settimane. Dell’interessamento del Manchester United nei confronti di Inzaghi è nota, dall’Old Trafford sono altamente insoddisfatti del lavoro di ten Hag che verosimilmente verrà esonerato al termine dell’attuale stagione.

Poi la ripartenza, con un grande allenatore che anche in ambito europeo ha portato ottimi risultati. Una finale di Champions League persa 1-0 ma giocata alla pari contro il Manchester City di Guardiola. Una squadra, la sua Inter, che gioca un calcio moderno e proposito. La ricetta ideale che da Manchester vorrebbero tastare con mano per risollevare le sorti di una squadra gloriosa che da anni non regala alcuna soddisfazione ai suoi tifosi.