Marotta conferma tutto: “Incontro storico, per Oaktree è fondamentale”

Le dichiarazioni del Presidente dell’Inter Beppe Marotta prima del match di Champions League contro lo Young Boys

Prima di Young Boys-Inter, Beppe Marotta ha confermato l’accordo col Milan per la costruzione di un nuovo impianto a San Siro, proprio dove c’è il ‘Giuseppe Meazza’: “La politica ha dimostrato che ritiene importante la questione stadio con un incontro storico – le parole del Presidente nerazzurro al microfono di ‘Prime’ – E la nostra proprietà ha accelerato perché ritiene fondamentale questo asset”.

“Vogliamo uno stadio accogliente e moderno, che il tifoso si senta a casa – ha sottolineato Marott – Il tutto rimanendo a San Siro, che a mio avviso è la zona più bella di Milano”. A ‘Sky Sport’ il massimo dirigente nerazzurro ha parlato anche della partita stasera che si giocherà su un campo sintetico: “Si tratta di una particolarità di questo club, che va rispettava. Ma la UEFA dovrà intervenire perché giocare sul sintetico porta problematiche che possono portare danni”.

Inzaghi ha cambiato sette calciatori rispetto all’Olimpico. Un turnover dettato dagli infortuni ma, soprattutto, dai tanti impegni e in vista del derby d’Italia con la Juventus: “Sappiamo che questa gara assume una veste particolare sul piano del coinvolgimento emotivo – evidenzia Marotta – Non credo però sia determinante, visto che le insidie ci saranno già questa sera contro un avversario imprevedibile che sulla carta non esprime valori di spessore, ma che andrà affrontato con l’atteggiamento mentale giusto”.