Clamorosa Inter: nuovo colpo a zero e addio al Milan

Il gigante piace proprio a tutti (specie come colpo a zero), ma la sua squadra sembra aver già scelto il sostituto: arriva dal Milan

Tra i calciatori con contratto in scadenza a giugno 2025, uno dei profili più ricercati è un difensore centrale. Ventotto anni, un metro e novantacinque di altezza, dominante nel gioco aereo e tosto da superare per ogni attaccante. Su di lui c’è da tempo anche l’Inter. Ma la concorrenza è foltissima. Pare che l’obiettivo interessi molto al Liverpool, al Barcellona, al Bayern Monaco, alla Juve…

Stando alle ultime indiscrezioni il suo club ha deciso di non cederlo a gennaio e di continuare a provare a convincerlo su un rinnovo. Ci sono però scarse speranze che Jonathan Tah sia d’accordo con i piani del Bayer Leverkusen: il difensore vuole una big per compiere il definitivo salto di qualità come professionista.

Per questo i tedeschi del Leverkusen, malgrado le comunicazioni ottimistiche, stanno già pensando a un sostituto. Per non sentire troppo la mancanza del gigante che potrebbe andare via a zero, i tedeschi potrebbero contattare il Milan e chiedere informazioni sul cartellino di Thiaw.

Il difensore del Milan potrebbe quindi sostituire Tah, che andrà via a zero a fine stagione e sul quale c’è pure l’Inter. In questo senso, i rossoneri, senza volerlo potrebbero rappresentare un referente importante nell’intreccio di mercato che interesse ai nerazzurri.

Tah via a zero: il Leverkusen prende il sostituto dal Milan

Una settimana fa, Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer, si è sbilanciato sul futuro prossimo di Jonathan Tah, spiegando che il club non ha intenzione di venderlo a gennaio. Inoltre, ha ribadito la volontà della società di provare fino all’ultimo a trovare un accordo per il rinnovo: “Nel calcio ci possono sempre essere novità“, ha spiegato. “Al momento la situazione è questa, ma non abbiamo mai escluso nulla. La porta non è chiusa“. Il difensore, però, ha lanciato segnali opposti: ha già lasciato chiaramente intendere di volere una nuova avventura.

In tanti hanno già accostato Tah all’Inter. Ma, come vi abbiamo spiegato qui su interlive.it, l’affare è molto complicato e non è detto che i dirigenti nerazzurri siano convinti che convenga confrontarsi con Liverpool e Barcellona, e quindi offrire un alto ingaggio. Inoltre, la politica di Oaktree vuole che si punti su giocatori più giovani. Anche se si tratta di un affare a zero, il gigante tedesco potrebbe quindi non essere interpretato come il colpo migliore da chiudere per la difesa.

Certo, Tah potrebbe essere utilissimo come sostituto di Acerbi… In Bundesliga e con la maglia della Germania ha dimostrato di poter essere considerato un ottimo centrale. Sa anche già giocare a tre: nella difesa a tre di Xabi Alonso è il perno. Oltre a essere un difensore molto forte fisicamente, è anche veloce, bravo, coraggioso in fase di impostazione e intelligente tatticamente.

Malick Thiaw: una risorsa in bilico

Ultimamente Thiaw, un po’ a sorpresa, è tornato importante per il Milan: Fonseca gli ha dato fiducia e lo ha recuperato, soprattutto mentalmente, dopo un lungo periodo di sfiducia. La dirigenza del Milan sembra però intenzionata a prendere in considerazione un possibile addio: la speranza è quella di poter monetizzare. E il ventitreenne ha ancora mercato. Piace appunto in Bundesliga e in Italia.

Sembra comunque da escludere una cessione a gennaio: l’uscita di Thiaw è comunque prevista a giugno, ma solo a fronte di offerte congrue. All’Inter, la situazione del difensore del Milan interesse molto relativamente. L’unico collegamento è appunto con la situazione di Tah e i piani di mercato del Bayer.

Il club tedesco, così scrivono in Germania, starebbe cercando un sostituto per il difensore in scadenza di contratto a giugno 2025 e accostato ad alcune delle più grandi squadre europee, tra cui Juventus e Inter.