Thuram e Lautaro insieme lontano dall’Inter: pronta l’offerta da record

Uno scenario che fa tremare i tifosi dell’Inter: Lautaro-Thuram insieme lontano da Milano, offerta indecente

Sin da quando Marcus Thuram è arrivato a Milano, poco più di un anno fa, il feeling con Lautaro Martinez è stato impressionante. Lo scetticismo iniziale è stato spazzato via dai numeri del nazionale francese che, di fatto, è diventato l’assoluto punto di riferimento in attacco.

Non è da tutti segnare 15 gol e fornire 14 assist ai compagni in 46 presenze: numeri che, inevitabilmente, hanno spostato l’attenzione sull’ex Borussia Monchengladbach anche e soprattutto in sede di calciomercato.

Thuram si sta ripetendo quest’anno, potenzialmente potrebbe fare molto meglio sotto porta ed è così che l’Inter non può non godersi uno degli investimenti a zero più clamorosi e azzeccati degli ultimi anni: d’altronde Marotta è uno che ci vede lungo, Marcus non è stato il primo e non sarà l’ultimo.

L’idea di registrare una plusvalenza mostruosa solletica però pensieri del presidente nerazzurro: per il figlio d’arte si parla di 85 milioni di euro, l’ammontare della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Allo stesso modo nel recente passato anche il nome di Lautaro Martinez è finito spesso e volentieri in orbita mercato: attualmente l’argentino è valutato 100 milioni o poco più dall’Inter ed il recente rinnovo di contratto sembra non bastare a spegnere del tutto le possibilità che il ‘Toro’ possa finire per lasciare la Milano nerazzurra.

Tra i finalisti per il prossimo Pallone d’Oro, ufficiosamente vinto da Vinicius, il capitano dell’Inter potrebbe clamorosamente finire in un top club insieme proprio a Marcus Thuram.

Offerta clamorosa: vogliono Lautaro e Thuram

Di recente il PSG ha messo con forza nel mirino Marcus Thuram, attaccante che numeri alla mano viene considerato da Luis Enrique il perfetto innesto per l’attacco dei parigini. Attenzione, però: perché l’allenatore spagnolo potrebbe puntare ad una clamorosa ‘doppietta’.

Secondo indiscrezioni folli provenienti dalla Spagna, il PSG si starebbe convincendo una volta per tutte a farsi avanti per l’assalto estivo al cartellino di Lautaro Martinez. Nonostante il prolungamento fino al 30 giugno 2029 a 10 milioni di euro a stagione, da Parigi vi è la consapevolezza che la punta sudamericana possa essere allettata da un ingaggio ancor più corposo che la dirigenza del PSG sarebbe pronta a garantire a Lautaro. E con il nome di Thuram in cima alla lista dei francesi, il doppio affare potrebbe risultare un colpo al cuore per il popolo nerazzurro.

In questo caso, però, servirà una cifra davvero notevole. 200 milioni di euro e non uno di meno. Sia per la clausola di Thuram già prefissata che per la valutazione fatta ormai da tempo del capitano dell’Inter: a lungo si è parlato di 110-120 milioni per quello che – a conti fatti – è uno degli attaccanti più forti e decisivi al momento da diversi anni.