Occhi in casa Fiorentina, l’Inter prepara l’affare per gennaio

Un colpo inatteso per la squadra di Simone Inzaghi: Marotta punta il gioiello della Fiorentina per gennaio

Il campo parla di Inter-Juventus, che domenica pomeriggio potrebbe già indirizzare la lotta Scudetto in una direzione o nell’altra. Con il Napoli del doppio ex Conte come spettatore interessato, nerazzurri e bianconeri metteranno tutto sul rettangolo verde. Allo stesso modo, soprattutto in casa Inter, c’è un altro tema destinato a diventare bollente.

Il calciomercato, già in vista della riapertura della sessione invernale nel mese di gennaio, promette scintille. Marotta sa bene come e dove rinforzare un gruppo che – a conti fatti – ha già dimostrato di essere tra i più forti e attrezzati d’Europa.

Ma per rimanere competitivi in ogni ambito sarà necessario puntellare i reparti con colpi di talento e prospettiva. A tal proposito una suggestiva idea sta balenando tra i pensieri del presidente dell’Inter.

Le attenzioni della dirigenza di Viale della Liberazione potrebbero, molto presto, spostarsi su uno dei gioielli della Serie A. Occhi puntati a Firenze, visto che tra le file della squadra allenata da Raffaele Palladino vi è un talento assoluto che già nel mese di gennaio potrebbe finire per vestire la casacca nerazzurra.

Addio Fiorentina, a gennaio all’Inter: è un super colpo

Una delle zone del campo che Marotta vuole rinforzare il prima possibile è la corsia mancina. Al di là dell’intoccabile Dimarco, spazio alle seconde linee. E qualcosa in tal senso sembrerebbe muoversi sull’asse Milano-Firenze: l’Inter potrebbe pensare a Fabiano Parisi.

Il 23enne di Solofra è sotto contratto con il club di Rocco Commisso fino al 30 giugno 2028 ma, nonostante ciò, potrebbe ritrovarsi molto presto a fare le valigie. Il motivo è presto detto: Parisi è chiuso, in quella zona del campo, da Biraghi e Gosens. E nonostante 8 apparizioni con 1 rete ed 1 assist vincente, il suo futuro potrebbe essere lontano dalla squadra gigliata.

A tal proposito l’ex Empoli, arrivato a Firenze nel luglio 2023 per 10 milioni di euro, potrebbe essere uno dei primissimi colpi dell’anno nuovo per l’Inter di Simone Inzaghi.

Un laterale di grande corsa e qualità, dal mancino raffinato che all’occorrenza farebbe rifiatare il titolarissimo Dimarco. Valutato intorno ai 15 milioni di euro, Parisi percepisce appena 1,5 milioni di euro all’anno: rappresenterebbe un’alternativa di assoluto valore sulla corsia sinistra di Inzaghi, con il conseguente dirottamento di Carlos Augusto al ruolo di braccetto mancino nella difesa a 3.

Una strategia chiara, anche in ottica futura, visto che si tratta di un classe 2000 che ha già mostrato qualità importanti e ha enormi margini di crescita.