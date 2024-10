Un infortunio dietro l’altro: ko ai legamenti, “fuori diverse settimane”

Ancora un infortunio. Questa volta sono andati ko i legamenti e resterà fuori per diverse settimane. Una brutta notizia per il tecnico

Le brutte notizie per un tecnico sembrano non finire mai. Ancora un infortunio e un lungo stop per il giocatore. Stando alle notizie che arrivano direttamente dal club, il calciatore ha rimediato un problema ai legamenti della caviglia sinistra e resterà fuori per diverse settimane.

Al momento non si sanno i tempi di recupero precisi, ma il comunicato del club fa pensare ad un rientro non prima di fine novembre. Niente nazionale, quindi, per lui. Una tegola importante visto che stiamo parlando di un giocatore di assoluto livello e il periodo inizia ad essere decisivo.

Ma questo infortunio non gli consentirà di essere in campo per un lungo periodo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio quando potrà tornare a disposizione del tecnico.

Infortunio e lungo stop: tegola per il tecnico

In un periodo così impegnativo per quanto riguarda la stagione ogni infortunio rappresenta una tegola importante per i tecnici. Se a questo si mettiamo che a fermarsi è uno dei giocatori più importanti e rappresentativi della squadra, allora si può dire che la situazione per il club si fa ancora più grave. Il Lipsia dovrà fare a meno per diversi giorni di Xavi Simons.

Il giocatore, come comunicato dallo stesso club tedesco in una nota, ha rimediato “un infortunio ai legamenti della caviglia sinistra nella partita di Champions League contro il Liverpool. Pertanto resterà fuori per diverse settimane. La modalità del trattamento è ancora in fase di definizione”.

Uno stop che costringerà la squadra a fare a meno del proprio punto di riferimento almeno fino alla sosta. Ma a questo punto sembra essere a forte rischio anche la sua presenza nel match del 26 novembre contro l’Inter.

Per i nerazzurri si tratta di una buona notizia. Xavi Simons, infatti, rappresenta forse il giocatore di maggior talento del Lipsia e i tedeschi perdono uno dei propri punti di riferimento. Naturalmente la sua assenza nel match di Milano non è ancora assicurata. Molto dipenderà da come andrà il periodo di recupero nei prossimi giorni. Dalla Germania sperano in suo rientro in campo il prima possibile, ma si tratta comunque di un problema non di poco conto e quindi ci vorrà tanta cautela nel recupero.