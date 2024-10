Lo scambio Dumfries-Cambiaso accende il derby d’Italia: “Ha scelto la Juve”

Il derby d’Italia viene acceso dal possibile scambio tra Dumfries e Cambiaso. Un’idea di calciomercato che spacca in due i tifosi

È il giorno del derby d’Italia. Una sfida non come tutte le altre. Per molti tifosi nerazzurri questa partita vale molto più della stracittadina contro il Milan. Un match che in questo momento della stagione mette in palio il titolo di anti-Napoli. Chi vince, infatti, rimane in scia dei partenopei e si candida ad essere a tutti gli effetti la rivale principale degli uomini di Antonio Conte nella lotta Scudetto.

In attesa di capire chi la spunterà, il derby d’Italia viene acceso dallo scambio tra Cambiaso e Dumfries. L’esterno bianconero, già nel mirino dell’Inter in passato, sta facendo molto bene con la Juventus e la sua duttilità rappresenterebbe un’arma importante per Simone Inzaghi. Dall’altra parte c’è un giocatore che ancora non ha rinnovato (anche se la firma sembra essere ad un passo) e che ha perso un po’ di spazio nelle gerarchie del tecnico piacentino.

L’operazione Dumfries-Cambiaso divide i tifosi nerazzurri. Sulla nostra pagina Facebook abbiamo chiesto agli utenti se scambierebbero l’esterno olandese per il giocatore bianconero. Una domanda che ha diviso in due i supporters del club meneghino. Sono diversi i no. E c’è anche chi spiega il motivo del rifiuto: “Cambiaso era un obiettivo due anni fa. Ha scelto la Juventus e quindi non ha assolutamente proporre questo scambio. Poi avrebbe rifiutato anche il Real Madrid“.

Calciomercato Inter: scambio Dumfries-Cambiaso, tifosi divisi

Ma c’è anche chi farebbe questo scambio nell’immediato. “Tecnicamente sì – scrive un utente – Cambiaso è forte con grandi margini di miglioramento“. Mentre un altro aggiunge: “È più forte di Dumfries. Quindi fare lo scambio ad occhi chiusi“. Da precisare che ad oggi tutto questo è comunque puro fantacalcio, un gioco fatto sulla nostra pagina Facebook.

La Juventus non ha nessuna intenzione di privarsi di Cambiaso. L’esterno è forse uno dei pilastri della formazione di Thiago Motta e difficilmente i bianconeri darebbero il proprio giocatore ad una rivale. Dall’altra parte c’è un giocatore in procinto di rinnovare come Dumfries e pronto a lasciare Milano solamente per andare in Premier League.

Insomma, una operazione che al momento non è assolutamente in programma. Poi, come ci ha insegnato Chiesa, tutto può succedere e chissà se in futuro ci saranno sorprese in questo senso.