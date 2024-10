Decisione irrevocabile, niente firma: l’Inter fa festa

Buone notizie per l’Inter sul fronte dell’ennesimo possibile affare a ‘zero’ messo in agenda da Marotta: senza il rinnovo il club nerazzurro può affondare il colpo

C’è un terreno, battuto con successo negli ultimi anni, sul quale l’Inter ha almeno in parte costruito i suoi successi recenti. Stiamo parlando di un modus operandi che ha caratterizzato l’operato sul mercato di Marotta, per molti il vero Demiurgo del club nerazzurro con alcuni colpi davvero sorprendenti. Oltre che incredibilmente redditizi.

Dai colpi Calhanoglu e Mkhitaryan, passando per Onana e finendo con Taremi e Zielinski, il presidente dell’area sportiva della Beneamata è diventato un vero e proprio specialista del bacino, sempre più numeroso, dei calciatori free agent.

Stagione dopo stagione, anno dopo anno, le occasioni sembrano moltiplicarsi, con l’Inter sempre in prima linea pronta a farsi viva attraverso importanti proposte economiche, da sottoporre direttamente all’entourage del profilo desiderato, e sportive, con le ambizioni del club sempre più alte.

Anche in vista della prossima stagione, i calciatori che potrebbero liberarsi a zero ingolosiscono non poco la dirigenza dei meneghini. Tralasciando per un momento la situazione Jonathan David, già nell’agenda di Marotta, c’è un altro big che ha stimolato l’interesse non solo dell’Inter, ma di tante altri top club del Vecchio Continente.

Il big non rinnova: Inter pronta all’assalto

Dopo aver più volte dichiarato di voler cambiare aria, dando una svolta ad una carriera già di tutto rispetto, Jonathan Tah sta tenendo col fiato sospeso il Bayer Leverkusen. Il gigante tedesco, col contratto in scadenza nel prossimo giugno, sembra proprio non voler accettare alcuna offerta economica che il club teutonico gli ha sottoposto nelle ultime settimane in vista di un prolungamento del matrimonio. L’Inter attende alla finestra pronta a far valere le sue credenziali.

Anche in questo caso, come per quello appena accennato dell’attaccante canadese, la concorrenza non manca. Il classe ’96, nel pieno della maturità calcistica, fa gola a tutti. Sulla decisione, apparentemente irrevocabile, di Tah, di lasciare le ‘Aspirine’, potrebbe aver pesato il quasi certo addio del mentore Xabi Alonso. Che in molti danno già per sicuro prossimo tecnico del Real Madrid, alla luce anche e soprattutto della batosta choc subita dalle Merengues al Bernabeu nel ‘Clasico’ contro il Barcellona.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, gli agenti del centrale difensivo si sarebbero già messi al tavolo col Bayern Monaco (c’era già un accordo per la scorsa estate) per un eventuale passaggio a zero al potente club bavarese nel prossimo luglio. L’Inter è in corsa, ma gli ostacoli non saranno semplici da superare.