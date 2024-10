Inter, Inzaghi ha fatto una sola richiesta per il mercato di gennaio

Simone Inzaghi ha avanzato una richiesta per gennaio: un unico colpo per l’Inter, ecco di chi si tratta

Da diverse settimane a questa parte l’attenzione dei media è tutta rivolta su Simone Inzaghi. Un tecnico che è cresciuto tanto negli ultimi anni, conquistando l’apprezzamento di tifosi e addetti ai lavori: e nella Milano nerazzurra non possono che esserne felici. Le voci sul suo potenziale addio all’Inter, però, non si placano.

Si è parlato in più di un’occasione del possibile assalto estivo del Manchester United, nell’estate 2025, per l’allenatore di Piacenza. Rumors e indiscrezioni che non hanno trovato – ovviamente – conferme ufficiali.

Inzaghi è reduce da un rinnovo fino al 2026 e l’Inter sembra intenzionata a tenerselo stretto. Tant’è che le richieste in sede di mercato da parte del tecnico nerazzurro saranno soddisfatte, in un modo o nell’altro. Dopo una campagna acquisti ricca e oculata durante lo scorso calciomercato estivo, in vista di gennaio la strategia portata avanti da Marotta è chiara.

Il presidente dell’Inter non intende pianificare grandi colpi né stravolgere una rosa che sta dimostrando coi fatti di essere una tra le più complete e forti a livello europeo. Resta, però, un rumoroso ‘ma’. C’è un’idea, una suggestione che lo stesso Simone Inzaghi starebbe portando avanti per le prime settimane del 2025 e riguarda la difesa. Un reparto nel quale, tra infortuni e contratti in scadenza, molto cambierà soprattutto in vista della stagione 2025/26.

Inter, colpaccio a gennaio: ecco il gioiello per Inzaghi

Nessun grosso investimento a gennaio, nonostante i tanti infortuni che stanno colpendo la rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico non vuole ritoccare la rosa se non in un settore, la difesa, dove l‘età e gli acciacchi di alcuni pilastri (Acerbi e de Vrij) si stanno facendo sentire.

Per non intaccare gli equilibri del gruppo vincente, sta riprendendo quota la vecchia idea che porta in casa Udinese. Occhio a Jaka Bijol, centrale 25enne e nazionale sloveno che viene considerato un profilo già pronto e che conosce benissimo la Serie A. Una suggestione, per il mese di gennaio, che rimpolperebbe la zona centrale della retroguardia dei campioni d’Italia che mai come quest’anno si è mostrata in sofferenza rispetto al passato. Senza contare che tra poco più di sette mesi sia de Vrij che Acerbi potrebbero lasciare Milano a zero.

La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe optare per un prestito, per poi eventualmente provare a riscattare Bijol la prossima estate. Sei mesi nei quali Inzaghi testerebbe volentieri il classe ’99, ex Hannover e CSKA Mosca. Andrà compreso se l’Udinese possa essere effettivamente disposta a privarsi di uno dei suoi pilastri a stagione in corso: non sarà facile. Bijol ha collezionato 11 presenze con 1 gol all’attivo e il suo stipendio è di 800mila euro a stagione.